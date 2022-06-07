AKP’liler Cemevlerini ibadethane kabul etmedi! Aleviler meclisi terk etti

Cemevleri ibadethane statüsü ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun raporu mecliste tartışmalara neden oldu. Devam eden görüşmelerde AKP Grubu son toplantıda maddeyi müdürlüğe iade kararı aldı. Cem Evleri tartışması ile ilgili CHP’li Meclis Üyesi adına Devrim Bal Millet İttifakı adına söz alarak madde ile ilgili muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı. Mecliste uzun uzun tartışılan Cemevleri’nin ibadethane sayılması oy çokluğu ile müdürlüğe iade edildi. Cemevleri’nin ibadethane olarak sayılmaması sonrası salonda meclisi takip eden Alevi Yurttaşlar meclis toplantısını terk etti. Duruma tepki gösteren Alevi bir Yurttaş AKP’li meclis üyesi Muharrem Tutuş’a ve meclis üyelerine, “Alevilerle görüştük diyorsunuz. Kimle görüştünüz” dedi. Bir Başka Alevi Yurttaş ise “Biz vergi ödüyoruz” dedi.

“İBADETHANE HAKLARINDAN MAHRUM KALIYOR”

Hazırlanan rapor ile ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Devrim Bal, “Bu konu, komisyonca değerlendirildi. 5 toplantının dördü olumlu geçti. Son toplantıda AKP üyeler olumsuz baktı biz de muhalefet şerhi koyduk. Cemevleri yüzyıllardır Alevi vatandaşların ibadethaneleridir. Bu şekilde değerlendirilmediği için diğer ibadethanelerin haklarından mahrum kalmaktadır. Bu da Anayasa’nın eşitliğine aykırıdır.

“AYRIMCILIK”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cemevlerinin ibadethane olarak görülmemesini dini ayrımcılık olarak tanımlamıştır. AİHM, uygulamanın objektif temele dayanmadığını ve Alevilere dinsel ayrımcılık yapıldığına hükmetmiştir. Yakın zamanda Adalet Bakanlığı konuyu gündeme almış, saha çalışmaları yapılmıştır. Yerel yönetimlerin de bu konuda olumlu adımlar atması Cemevlerinin ibadethane statüsüne katkı sağlayacaktır. Cemevleri’nin ibadethane olmasının kararını Alevi vatandaşlar karar verir. Bu iş yerel yönetimlerin işi değil diyorlar.

“BU BİR LÜTUF DEĞİL”

Cemevlerini belediye olarak ibadethane olarak saymazsak o bölgeye hizmet götüremiyoruz. Konu yardım konusu değil. Bu da bir lütuf değildir. Biz gelin bizi tanıyın istiyoruz. Biz burada cemevlerine saygı duyma kararı alacağız. Bizler de birer vekiliz aslında. TBMM’de bu konu yıllardır konuşuluyor ve olumsuz karşılanıyor. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname ile alabilirdi. Öyle olsaydı bugün bunları konuşmazdık. Kocaeli’de 12 tane Cemevi var 5 tanesi İzmit’te. Alevi yurttaşlarımız yıllardır Cemevlerinin ibadethane sayılmasını bekliyor. Onlar zaten ibadethane olarak görüyor. Bunu bizlerden bekliyorlar. Bu devler neden Alevilere gelince bahaneler üretiyor” dedi.

“SİYASET MALZEMESİ”

Tutuş, “Gündemde yer alan tabir ibadethane statüsü olarak geçiyor. Bana göre de ibadethanedir. Laiklik vurgusundan yola çıkarsak camilerdeki yardımların da uygun olmadığını düşünüyorum. Bunlar belediye meclislerinin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Bu konuların siyasete malzeme yapılmasını hem bizi ve hem Alevi vatandaşlarımızı üzmüştür” dedi.

“İNANÇ MESELESİ”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Bu bir inanç meselesidir. Nazilli Belediyesi gibi bazı belediyeler bu konuda olumlar atmıştır. Cemevlerine yardımlar yapılıyor fakat bunun bir yasal statü kazandırılması lazım” dedi.

“İADE DEĞİL RET KARARI BU”

Konu ile ilgili konuşan, “Cemevlerinin ibadethane olduğunu Alevi Yurttaşlarımız kabul ediyor bizim haddimiz değil. Biz burada kabul etmeyi konuşmuyoruz resmi olarak tanımayı konuşuyoruz. Belediyenin bütün hizmetlerini Cemevlerini de kapsaması ve yürütülebilmesini istiyoruz. Komisyon raporuna baktığımızda iade gerekçesine bakıyorum. Geçmiş hizmetlerden bahsediyor. Bunlar müdürlüğe iade gerekçesi değil bu bildiğiniz ret kararı. Gelen komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. Cem Evlerini ibadethane sayalım demiyoruz diğer ibadethanelerde nasıl rahat hareket edebiliyorsak Cem Evlerinde de aynı şekilde hareket edelim istiyoruz. Bu kararı veto edip tekrar getireceğimi de ifade edeyim” ifadelerini kullandı.