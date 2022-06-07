Jolly Joker’e onay çıktı

Jolly Joker’in açılması konusu İzmit Belediye Meclisi’nden bir tür türlü geçmemişti. Hararetli tartışmalar eşliğinde oy çokluğu ile meclisten ret yiyen Jolly Joker’in 8 ay önce kazandığı mahkeme bugün meclise geldi. Mahkeme Jolly Joker işletmecisinin başvurusunu haklı bulmuş, mekanın bulunduğu yer itibariyle yasalara uygun olduğunu, açılmasında bir engel olmadığını hükmetmiş, meclisin kararını bozmuştu. 3 yıldır süren tartışmalara İzmit Belediye Meclisi, bugün son noktayı koydu. Mahkeme kararıyla ilgili komisyon raporu meclise sunuldu ve Mustafa Soydabaş’ın dışındaki meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.