Jolly Joker’in açılması konusu İzmit Belediye Meclisi’nden bir tür türlü geçmemişti. Hararetli tartışmalar eşliğinde oy çokluğu ile meclisten ret yiyen Jolly Joker’in 8 ay önce kazandığı mahkeme bugün meclise geldi. Mahkeme Jolly Joker işletmecisinin başvurusunu haklı bulmuş, mekanın bulunduğu yer itibariyle yasalara uygun olduğunu, açılmasında bir engel olmadığını hükmetmiş, meclisin kararını bozmuştu. 3 yıldır süren tartışmalara İzmit Belediye Meclisi, bugün son noktayı koydu. Mahkeme kararıyla ilgili komisyon raporu meclise sunuldu ve Mustafa Soydabaş’ın dışındaki meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.
07 Haz 2022 - 16:57- Gündem Güncelleme: 07 Haz 2022 - 17:02
Jolly Joker’e onay çıktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.