07 Haz 2022 - 16:57- Gündem G: 07 Haz 2022 - 17:02

Jolly Joker’e onay çıktı
Jolly Joker’e onay çıktı mask

Jolly Joker’in açılması konusu İzmit Belediye Meclisi’nden bir tür türlü geçmemişti. Hararetli tartışmalar eşliğinde oy çokluğu ile meclisten ret yiyen Jolly Joker’in 8 ay önce kazandığı mahkeme bugün meclise geldi. Mahkeme Jolly Joker işletmecisinin başvurusunu haklı bulmuş, mekanın bulunduğu yer itibariyle yasalara uygun olduğunu, açılmasında bir engel olmadığını hükmetmiş, meclisin kararını bozmuştu. 3 yıldır süren tartışmalara İzmit Belediye Meclisi, bugün son noktayı koydu. Mahkeme kararıyla ilgili komisyon raporu meclise sunuldu ve Mustafa Soydabaş’ın dışındaki meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi. 
# bir, ile

07 Haz 2022 - 16:57 - Gündem

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