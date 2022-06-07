Olay, İzmit Alikahya Mahallesi Evliye Çelebi Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynayan 5 yaşındaki Hüma'nın bacağına, kapı arkasına takılan demir askılığın kancası saplandı. Küçük kızın acı içindeki çığlıklarını duyan aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, Hüma'nın bacağına saplanan kancayı keserek çıkardı. Acılar içerisinde bağıran çocuğu itfaiye ekipleri ve ailesi sakinleştirmeye çalıştı. Hüma, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
07 Haz 2022 - 17:05- Asayiş Güncelleme: 07 Haz 2022 - 17:08
Oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplandı
İzmit'te oyun oynarken bacağına demir askılığın kancası saplanan 5 yaşındaki çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Acılar içerisinde bağıran minik kızı sakinleştirmeye çalışan ekipler, kancayı da keserek çıkardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.