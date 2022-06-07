Alevilere ibadethane hakkı verilmedi! JollyJoker’e ruhsat verildi

İzmit Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı bugün İzmit Belediye Binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplam 18 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısına İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Başkanlık yaptı.

“SATIN ALMAK DAHA MANTIKLI”

Meclis toplantısı sunulan ek gündem maddesi ile başladı. Önergede İzmit Belediyesini kiralık olarak kullandığı araçları satın almak istediğini ifade etti. Önerge ile ilgili konuşan Başkan Hürriyet, “Malumunuz üzere bir kısım araçları satın aldık. Bir kısım araçlarımız hala kiralık. 30 Eylülde daha önce alınan karar uyarınca kiralama ihalesi tekrar edecek. Diğer 75 kamyonu satın aldığımız gibi diğer araçları da satın alabilir miyiz diye tartıştık. Burada da kiralamak yerine satın almanın daha mantıklı olacağına karar verdik.

KREDİ ÇEKMEYE İHTİYAÇ VAR

Kredi çekmeye ihtiyaç var. Maliyet analizi çıkardık tabi yarın ne olur bilmiyoruz. Şansımızı denemek istiyoruz. 200’e yakın kiralanan aracımız var. Bunları satın alırsak tasarruf yapacağımızı ön görüyoruz. Kiralamada da önümüzü göremiyoruz. Kiralamada zorluk yaşama endişemiz var. Bunun gündeme alınmasını ve ardından komisyonlarda görüşülmesini isteyeceğiz. Bunun için bir ara meclis yapmayı da düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ”

AKP’liler tarafından sorulan bir başkan önergede İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’ın sahibi olduğu inşaat gündeme getirildi. Önergede, “2022 Ocak ve mart aylarında verilen önergelerde körfez mahallesinde bulunan bir yapıya ilişkin tarafımıza şikayetler geldiğini ve idarenin ne gibi işler yapıldığını sormuştuk. Konu ile ilgili sorumluluğu olan kişilerin gerekli işlemlerin yapılmasını yapılmaması durumunda suç duyurusunda bulunacağımız” ifadeleri kullanıldı. Önergeye cevap vereh Başkan Hürriyet, “Arkadaşlar baksın. Yapılacak bir şey varsa yapılır gerekmiyorsa size bildirilir siz de istediğinizi yaparsınız” dedi.

“ROMAN VATANDAŞLARI KATEGORİZE ETMİYORUZ”

AKP’li Meclis Üyesi Erkan Aksoy İzmit Belediyesi tarafından kurulan Kent orkestrası ile ilgili ikinci açılan mülakat sınavında İzmitli ifadesi yerine öncelikle İzmitli ifadesinin kullanılmasının nedeni sorudu. Aynı zamanda önergede Sürecin Başında Hürriyet’in akrabasının olup olmadığı soruldu. Önergeye cevap veren Hürriyet, “İlk İzmitli tercihi ile yola çıktık. Bu sınavları 2 profesyonel hocamız yaptı. Öncelikli tercihimiz İzmitli olması. Viyola gibi müzik aletleri zorduk. Eksikliği bulunan alanlarda tekrar sınav açtık. İzmit’te bulamadığımız için İzmit dışında tuttuk. Orkestramızda İzmitli müzisyenlerimiz bulunuyor. Muhteşem bir kent orkestramız var. Bu süreçle ilgili tüm detayları arzu ederseniz sizlere verirsiniz. Roman vatandaş diye kategorize etmiyoruz. Ama roman vatandaşalarımız da var. Organizasyonun başında hiçbir şekilde akrabam yok” dedi.

“BAŞKAN AĞAÇ KONUSUNDA HASSAS”

Meclis Toplantısının ilk maddesinde Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 3046 ada, 1 No’lu parseldeki park alanına yapılacak olan Spor Tesisinin kiralanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’nun raporu görüşüldü. Konu ile ilgili söz alan Muharrem Tutuş, “Hastane ve okulun ortasında yeşil bir alan. Burayı kesinlikle İzmit belediye Başkanını görmediği kanaatine vardık. İzmit Belediye Başkanı Ağaç konusunda hassas. Geçmişte 3-5 ağaç için Cumhurbaşkanımızın attıkları Tweetleribiliyoruz” dedi.

“ÇOCUKLAR İÇİN BİR YATIRIM OLACAK”

Başkan Hürriyet madde ile ilgili, “Yıldılar Yüzme Kulübü diye başarılı bir kulüp var. Güzel bir spor Kulübü. Daha fazla spor yetiştirebilmek için büyük bir alanı ihtiyaçları var. Yatırımı onlar yapacak. Protokolle beraber güzel bir yatırım planlıyoruz. Çocuk sporculara bir yatırım olacak” dedi. Konu ile ilgili araya giren Muharrem Tutuş, “Söylediklerinize zaten katılıyoruz. Aynı kulübe Plaj Yolunda ki yeri tahsis ettik. O kulüple ilgili bir çekincemiz yok. Belediyenin başka alanlarına bakılabilir. Ortak karar alacaksak. Ağaçların olduğu insanların hava aldığı bir yer orası. Başka bir yer bakılabilir. Burada söylediğimiz şey arkadaşlarla böyle bir yer verelim ama orası olmasın diyoruz” dedi.

KOMİSYONDAN GELDİĞİ GİBİ GEÇTİLER

Kuruçeşme Fatih Mahallesinde bulunan 600 metrekarelik kapalı 1273 metrekarelik açık alandaki sosyal tesisin 10 yıl süreyle kiraya verilmesi gündemi, Çiftlik Hayvanlarına Probiyotik dağıtımı, tarıma elverişli araziler ile ilgili Kırsal Hizmetler ve İsimlendirme Komisyonu’nun raporu maddeleri komisyonda geldiği gibi oy birliği ile meclisten geçti.

CEMEVİ TARTIŞMASI

Cem Evleri ibadethane statüsü ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonu’nun raporu mecliste tartışmalara neden oldu. Devam eden görüşmelerde AKP Grubu son toplantıda maddeyi müdürlüğe iade kararı aldı. Cem Evleri tartışması ile ilgili CHP’li Meclis Üyesi adına Devrim Bal Millet İttifakı adına söz alarak madde ile ilgili muhalefet şerhi koyduklarını açıkladı.

“İBADETHANE HAKLARINDAN MAHRUM KALIYOR”

Hazırlanan rapor ile ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Devrim Bal, “Bu konu, komisyonca değerlendirildi. 5 toplantının dördü olumlu geçti. Son toplantıda AKP üyeler olumsuz baktı biz de muhalefet şerhi koyduk. Cemevleri yüzyıllardır Alevi vatandaşların ibadethaneleridir. Bu şekilde değerlendirilmediği için diğer ibadethanelerin haklarından mahrum kalmaktadır. Bu da Anayasa’nın eşitliğine aykırıdır.

“AYRIMCILIK”

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Cemevlerinin ibadethane olarak görülmemesini dini ayrımcılık olarak tanımlamıştır. AİHM, uygulamanın objektif temele dayanmadığını ve Alevilere dinsel ayrımcılık yapıldığına hükmetmiştir. Yakın zamanda Adalet Bakanlığı konuyu gündeme almış, saha çalışmaları yapılmıştır. Yerel yönetimlerin de bu konuda olumlu adımlar atması Cemevlerinin ibadethane statüsüne katkı sağlayacaktır. Cemevleri’nin ibadethane olmasının kararını Alevi vatandaşlar karar verir. Bu iş yerel yönetimlerin işi değil diyorlar.

“BU BİR LÜTUF DEĞİL”

Cemevlerini belediye olarak ibadethane olarak saymazsak o bölgeye hizmet götüremiyoruz. Konu yardım konusu değil. Bu da bir lütuf değildir. Biz gelin bizi tanıyın istiyoruz. Biz burada cemevlerine saygı duyma kararı alacağız. Bizler de birer vekiliz aslında. TBMM’de bu konu yıllardır konuşuluyor ve olumsuz karşılanıyor. Bu kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kararname ile alabilirdi. Öyle olsaydı bugün bunları konuşmazdık. Kocaeli’de 12 tane Cemevi var 5 tanesi İzmit’te. Alevi yurttaşlarımız yıllardır Cemevlerinin ibadethane sayılmasını bekliyor. Onlar zaten ibadethane olarak görüyor. Bunu bizlerden bekliyorlar. Bu devler neden Alevilere gelince bahaneler üretiyor” dedi.

“SİYASET MALZEMESİ”

Tutuş, “Gündemde yer alan tabir ibadethane statüsü olarak geçiyor. Bana göre de ibadethanedir. Laiklik vurgusundan yola çıkarsak camilerdeki yardımların da uygun olmadığını düşünüyorum. Bunlar belediye meclislerinin sorumluluğunda olan bir konu değildir. Bu konuların siyasete malzeme yapılmasını hem bizi ve hem Alevi vatandaşlarımızı üzmüştür” dedi.

“İNANÇ MESELESİ”

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, “Bu bir inanç meselesidir. Nazilli Belediyesi gibi bazı belediyeler bu konuda olumlar atmıştır. Cemevlerine yardımlar yapılıyor fakat bunun bir yasal statü kazandırılması lazım” dedi.

“İADE DEĞİL RET KARARI BU”

Konu ile ilgili konuşan, “Cemevlerinin ibadethane olduğunu Alevi Yurttaşlarımız kabul ediyor bizim haddimiz değil. Biz burada kabul etmeyi konuşmuyoruz resmi olarak tanımayı konuşuyoruz. Belediyenin bütün hizmetlerini Cemevlerini de kapsaması ve yürütülebilmesini istiyoruz. Komisyon raporuna baktığımızda iade gerekçesine bakıyorum. Geçmiş hizmetlerden bahsediyor. Bunlar müdürlüğe iade gerekçesi değil bu bildiğiniz ret kararı. Gelen komisyon raporunu oylarınıza sunacağım. Cem Evlerini ibadethane sayalım demiyoruz diğer ibadethanelerde nasıl rahat hareket edebiliyorsak Cem Evlerinde de aynı şekilde hareket edelim istiyoruz. Bu kararı veto edip tekrar getireceğimi de ifade edeyim” ifadelerini kullandı.

ALKOL RUHSATI YENİDEN GÜNDEMDE

Mahkeme kararı doğrultusunda ilgili işyerlerine ruhsat verilmesi maddesi mecliste tekrar gündeme geldi. Ramazan ayı olduğu gerekçesiyle ertelenen alkol ruhsatı konusu Mayıs ayı meclis toplantısında tekrar gündeme gelmişti. Madde kapsamında 41 Burda AVM ’de açılması planlanan fakat ruhsat engeline takılan ve Tramvay Projesi kapsamında mekanları yıkılan iki esnaf için ruhsat konusu toplantıda komisyonlarda görüşüldü. Komsiyondan gelen rapor doğrultusunda Mahkeme Kararı ile gelen Jolly Joker Eğlence merkezine ruhsat verilmesi maddesi oy çokluğu ile meclisten geçti. Tramvay nedeni ile iş yeri yıkılan iki bar sahibi ise yine ruhsat alamadı. Söz konusu ruhsatlar nedeni ile bir AKP’li meclis üyesi istifa etmiş grup başkanvekili ise görevinden alınmıştı. Söz konusu madde bu ay yine meclise geldi. AKP arasında bölünmeye neden olan madde ile ilgili dönemin grup başkan vekili Mustafa Soydabaş çekimser oy kullandığı için görevden alınmıştı. Soydabaş yeniden oylanan maddede yine karar değiştirmedi ve çekimser oy kullandı.