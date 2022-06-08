08 Haz 2022 - 09:27- Gündem G: 08 Haz 2022 - 09:29

Yaşar Kardaş: Milletin bir bölümüne sahip çıkıp bir bölümüne çıkmamak kimseye yakışmaz

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grubu Meclis Üyesi Yaşar Kardaş, Cemevlerinin ibadethane statüsü konusu ile ilgili, “Devlet milletin teşkilatlanmış halidir. Milletin bir bölümüne sahip çıkmak bir bölümüne sahip çıkmamak kimseye yakışmaz” ifadelerini kullandı
Yaşar Kardaş: Milletin bir bölümüne sahip çıkıp bir bölümüne çıkmamak kimseye yakışmaz mask

İzmit Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısında 8. Gündem maddesinde Cemevlerinin ibadethane statüsü ile ilgili Sosyal Hizmetler Komisyonunun raporu görüşüldü. Raporda Cemevlerinin diğer ibadethanelere verilen hakları eşit olarak almalarına yönelik ibadethane olarak kabul edilmesi teklifi ilgili müdürlüğe iade edilmesi kararı çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Grubu Meclis Üyesi Yaşar Kardaş, “Yaklaşık 300 belediye bunu kabul etmiş. Burada geçmişte başörtüsü mücadelesi vermiş bir vatandaş olarak konuşuyorum. Neticede bir inanç mücadelesidir bu. 

YASAL BİR STATÜ GEREKİYOR

Alevi canlar birlikte yaşadığımız kardeşlerimiz. Kabul eden belediyelerden bir tanesi Nazilli Belediyesi ki Milliyetçi Hareket Partisi’ne aittir. Bu millete ait bir değer de oradan geçmiştir. Bunların bir yasal statüye bağlanması hizmet etme açısından doğrudur diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız geçenlerde alevi dernekleriyle bir araya gelerek nasıl yardım ettiğini anlattı. Biz de yardım ediyoruz. Fakat bunu da bir yasal statüye kazandırmak lazım. Tıpkı kiliselere, camilere, havralara yapıldığı gibi. Bu milletin bazı değerlerine sahip çıkmak lazım. Devlet milletin teşkilatlanmış halidir. Milletin bir bölümüne sahip çıkmak bir bölümüne sahip çıkmamak kimseye yakışmaz” ifadelerini kullandı. 
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08 Haz 2022 - 09:27 - Gündem

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