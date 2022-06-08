Erdoğan'ı kızdıran Nebati'ye konuşma yasağı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin AKP'nin hafta sonu yapılan kampındaki sunumda "Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz" açıklaması "dar gelirlilerin ezildiğinin itirafı" olarak yorumlanmış ve hafta başı yapılan kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nebati'ye bu açıklamaları nedeniyle "kızdığı ve tepki gösterdiği" kaydedildi.
Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Erdoğan'dan Nebati'ye bu kez konuşma yasağı geldiği belirtildi. Nebati'nin daha önce kamuoyuna yaptığı "Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz?" şeklindeki açıklamaların kamuoyunda da "“çokça tartışıldığı ve iktidara olan güveni de zedelediği" dillendirilirken bu nedenle Erdoğan'ın Nebati'ye, "Açıklamaların her biri tartışma oluşturuyor" diyerek "tepki gösterdiği" de belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
METO - KACINILMAZ SON
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.