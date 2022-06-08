Erdoğan'ı kızdıran Nebati'ye konuşma yasağı!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin AKP'nin hafta sonu yapılan kampındaki sunumda "Çarklar dönüyor. Büyümeyi tercih ettiğimiz için büyüme rakamları iyi geliyor, büyüme istihdama da olumlu olarak yansıyor. Ama biz dar gelirli vatandaşlarımıza yönelik gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapıyoruz. Böylece onları enflasyonun karşısında korumaya çalışıyoruz" açıklaması "dar gelirlilerin ezildiğinin itirafı" olarak yorumlanmış ve hafta başı yapılan kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Nebati'ye bu açıklamaları nedeniyle "kızdığı ve tepki gösterdiği" kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Erdoğan'dan Nebati'ye bu kez konuşma yasağı geldiği belirtildi. Nebati'nin daha önce kamuoyuna yaptığı "Gözlerime bakar mısınız, ne görüyorsunuz?" şeklindeki açıklamaların kamuoyunda da "“çokça tartışıldığı ve iktidara olan güveni de zedelediği" dillendirilirken bu nedenle Erdoğan'ın Nebati'ye, "Açıklamaların her biri tartışma oluşturuyor" diyerek "tepki gösterdiği" de belirtildi.