Alınan bilgiye göre Başiskele Aydınkent Mahallesi Aydınkent Konutlarında yaşayan ve hırdavat toptancısı olan Bedrullah Bozoğlu (39) hırdavat malzemesi satmak için Zonguldak’ın Alaplı ilçesine gitti. Bozoğlu burada bir otel odasında kaldı. Ertesi gün Bedrullah Bozoğlu’ndan tanıyan bir esnaf kendisinden haber alamayınca kaldığı otele gitti. Otel görevlisi ile birlikte odaya giren arkadaşı, Bozoğlu’nu yatakta hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edilen Bozoğlu’nun cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Burada işlemleri tamamlanan Bozoğlu’nun kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Evli ve 2 çocuk babası olan Bedrullah Bozoğlu’nun cenazesi Başiskele Adıyamanlılar Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Serdar Mezarlığında toprağa verildi.
08 Haz 2022 - 09:32- Asayiş Güncelleme: 08 Haz 2022 - 11:36
Otel odasında ölü bulundu
Zonguldak’ın Alaplı ilçesine hırdavat malzemesi satmaya giden ve Başiskele’de ikamet eden Bedrullah Bozoğlu, kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.