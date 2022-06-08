Satrançta şampiyon olan takımlar Avrupa’da ülkemizi temsil edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde 6-10 Haziran 2022 tarihlerinde Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası düzenleniyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Satranç Şampiyonası etkinliği Kocaeli Kongre Merkezi’nde başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay’ın konuşmalarının ardından ilk hamle ile turnuva başlamış oldu.

400’Ü AŞKIN SPORCU İL DIŞINDAN GELDİ

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Başkan Vekili Çakmak, protokol ve katılımcılara Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını iletti. Ardından satranç masasında ilk hamle ile turnuvanın açılışını yaptı. Turnuva kapsamında Türkiye’nin 20'den fazla ilinden 40 kulübümüz ve 90'a yakın takım ve 400’ü aşkın sporcu ilimize geldi.

“KOCAELİMİZİ SPOR KENTİ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Başkan Vekili Çakmak ilk hamleyi başlatmadan önce, “İl Gençlik Spor Müdürlüğü yetkililerine, Kılavuz Gençliğimize Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gençlik ve spor hizmetleri dairesi başkanı ve ekibine bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Umarım sporcularımız Kocaeli’de çok güzel vakit geçirir. Kocaeli’yi çocukluğumuzdan beri sanayi kenti olarak biliriz ama artık spor kenti olarak görüyoruz. Biz her şeyden önce insanların mutlu olmasını, Mutlu Şehir Kocaeli’de mutlu şekilde yaşamasının yanında sanatla, kültürle ve sporla yaşamasını istiyoruz. Daha çok çalışanın daha hızlı koşanın daha iyi hamle yapanın alkış aldığı bir şehirde yaşamak ve yaşatmak için çaba sarf etmekteyiz. Katılan katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“SATRANÇTA KOCAELİ LOKOMOTİF İL”

Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, satranç alanında Kocaeli’nin lokomotif illerden biri olduğunu vurguladı. Tulay, “Çocuklarımıza ve gençlerimize özgü programlar üzerinde çalışıyoruz. Gençlerimiz için turnuva programlarına yer ayırmaya gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki gençlere, çocuklara yatırım yapmak bu ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır. Bu turnuvaları ülkemizin çeşitli illerinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu yıl ise ülkemizin her anlamda yıldız illerinden biri olan Kocaeli’de hayata geçiriyoruz. Satranç anlamında baktığımızda Kocaeli lokomotif illerden biridir. Pandemiden önce de birçok ulusal ve uluslararası programa ev sahipliği yaptı. Bu turnuvayı nerede yapmalıyız diye planlama yaparken aklımıza gelen ilk illerden birisi olan Kocaeli de, Başkanımız Sayın Büyükakın’a bu talebimizi ilettik. Başkanımız hiç düşünmeden ne gerekiyorsa yapılacağını dile getirdi. Bu programda başta Başkanımız Büyükakın olmak üzere tüm belediye ekibinin çok ciddi katkıları var. Ben Büyükşehir Belediyemizin tüm çalışanlarına, gençlik spor il müdürlüğüne ve katkı sağlayan herkese böyle güzel bir ortam hazırladıkları için teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

ŞAMPİYON OLAN TAKIMLAR AVRUPA’DA ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK

Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası 5 gün boyunca devam edecek. Şampiyonaya 7-18 yaş aralığında U-12 Kız ve Genel – U-18 Kız ve Genel kategorilerinde öncelikle il yarışmalarında yarışarak finale katılacak. Kocaeli'nden Gebze Belediyesi U-12 ve U-18 Genel kategorisinde iki takımı ile yarışacak toplamda 8 sporcusu var. Şampiyonanın sonunda dereceye giren sporculara kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek. Ayrıca kategorilerinde şampiyon olan takımlarımız Avrupa Genç Takımlar Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanmış olacak.