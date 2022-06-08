08 Haz 2022 - 09:51- Ekonomi G: 08 Haz 2022 - 09:52

KSO ve Kocaeli Emniyeti’nden bilişim öğrencilerine ‘siber suçlar’ semineri

KSO ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde Yahya Kaptan MTAL’de bilişim sınıflarına yönelik ‘Siber Suçlar’ semineri düzenlendi

KSO ve Kocaeli Emniyeti’nden bilişim öğrencilerine ‘siber suçlar’ semineri mask
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Kocaeli Sanayi Odası (KSO)’nın 6 yıldır meslek liselerine yönelik titizlikte yürüttüğü ‘Meslek Erbabı’ projesi kapsamında düzenlediği seminerler devam ediyor. Proje koordinatörü Rahmi Çelikel tarafından organize edilen toplantılarda bilişim meslek erbaplarını, meslek lisesi öğrencileriyle buluşturuyor. Erbaplar mesleğin bugünü, yarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları hakkında tecrübe paylaşımında bulunuyor. KSO, bu kez Yahya Kaptan MTAL’de bilişim sınıfı öğrencilerine yönelik seminer gerçekleştirdi. Öğrenci ve öğretmenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seminerde Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Polis Memuru Lütfullah Tarhan öğrencilerle buluştu.

İLGİYLE DİNLEDİLER

Bilişim öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen seminer, okulun konferans salonunda yapıldı. Seminerde polis memuru Lütfullah Tarhan; siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, zamanı yönetme, internette gireceği kapıyı, bakacağı pencereyi belirleme, internetten arkadaş seçme, kimliğin ve kişiliğin korunması, “Hayır” deme özgürlüğünü kullanma, dürüst kullanıcı olmak, e-postaların korunması, şifre oluştururken dikkat edilecek hususlar, şifrelerin korunması ve kimse ile paylaşılmaması, bilgi hırsızlığı yöntemlerine karşı dikkatli olma, internet yoluyla tehdit, şantaj, hakaret özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin kaydedilmesi, sanal devriye ve dolandırıcılık konularında, sunum, video ve yaşanmış olaylardan örnekler vererek öğrencilerle tecrübelerini paylaştı. Öğrenciler, Tarhan’ı ilgiyle dinleyerek merak ettikleri konular hakkında sorular sormayı ihmal etmedi. Seminer, soru-cevap sonrası sona erdi.

08 Haz 2022 - 09:51 - Ekonomi

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