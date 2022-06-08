Miço Koyunda yaz hazırlığı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece kadınların kullanımı için hazırlanan Miço Koyu, deniz sezonu için pırıl pırıl hale getiriliyor. Kandıra Kerpe’de bulunan Miço Koyu Kadınlar Plajı, kadınların rahat bir şekilde yüzüp eğlenebileceği plaj olarak hizmet veriyor. Miço Koyu Plajı’nda temizlik ve diğer tüm hizmetlerde Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi’nin kadın personelleri hizmet veriyor.
Miço Koyu’nda 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğinde sahil kısmı bulunuyor. Tuvalet, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri olan Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda engelli vatandaşlara yönelik de hizmetler veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.