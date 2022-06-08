08 Haz 2022 - 09:55- Ekonomi G: 08 Haz 2022 - 10:10

Dolar ve altında yükseliş sürüyor

Sene başında 13,35 TL olan dolar kuru, bugün 16,99'u Euro ise 18,22'yi gördü. Gram altın ise 1000 lira sınırını geçti
Dolar ve altında yükseliş sürüyor mask

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL’de yaklaşık yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükselişin ardından 16.5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Dolar/TL 20 Aralık’tan beri ilk kez 16.9 seviyesini bu sabah gördü. TL böylece yükseliş hareketinin başladığı mayıs ayı başından beri dolar karşısında yüzde 12 değer kaybetti. Bu sabah dolar/TL’de 16,99, Euro/TL’de 18,22 seviyeleri görüldü.

ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın 1008 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın bin 656 liradan, yarım altın 3 bin 318 liradan, tam altın 6 bin 613 liradan işlem görüyor.

08 Haz 2022 - 09:55 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.363.376 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Global Compact üyesi SEDAŞ, sürdürülebilirlikte en iyiler arasında mask
Global Compact üyesi SEDAŞ, sürdürülebilirlikte en iyiler arasında
KAR-MEK’in en güzelleri sergilendi mask
KAR-MEK’in en güzelleri sergilendi
Stellantis ve Toyota’tan işbirliği mask
Stellantis ve Toyota’tan işbirliği
Akbank’tan altın hamlesi mask
Akbank’tan altın hamlesi
Samsung’tan yenilik mask
Samsung’tan yenilik
Trendyol’dan sıfır atık projesine destek mask
Trendyol’dan sıfır atık projesine destek
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL