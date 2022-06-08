İzmit Kabaoğlu ile Ersoylu Caddesi arasına yeni imar yolu

Gün geçtikçe hızla nüfusu artan ilimizde yeni yerleşim yerleri oluşuyor. Yeni yerleşim yerlerine kolay ve güvenli ulaşımın sağlanması içinde imar planlarına uygun yeni yollar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. İzmit Kabaoğlu Köyü ile Ersoylu Caddesi arasında ulaşımı sağlayacak imar yolu açılması çalışmalarına başlandı.
20 M GENİŞLİKTE 1,5 KM YOL
İzmit ilçesi Kabaoğlu Köyü ile Ersoylu Caddesi arasında ulaşımı sağlayacak imar yolu açılması çalışmaları kapsamında kazı çalışmaları yapılıyor. Ekskavatörle sürdürülen çalışmalarda, yol 20 metre genişlikte yapılıyor. 1,5 kilometre uzunlukta yapılacak yeni imar yolunun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.