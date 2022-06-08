08 Haz 2022 - 10:11- Gündem G: 08 Haz 2022 - 10:12

İzmit Kabaoğlu ile Ersoylu Caddesi arasına yeni imar yolu

Büyükşehir tarafından İzmit Kabaoğlu Köyü ile Ersoylu Caddesi arasında ulaşımı sağlayacak imar yolu açılması çalışmalarına başlandı

İzmit Kabaoğlu ile Ersoylu Caddesi arasına yeni imar yolu mask
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Gün geçtikçe hızla nüfusu artan ilimizde yeni yerleşim yerleri oluşuyor. Yeni yerleşim yerlerine kolay ve güvenli ulaşımın sağlanması içinde imar planlarına uygun yeni yollar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. İzmit Kabaoğlu Köyü ile Ersoylu Caddesi arasında ulaşımı sağlayacak imar yolu açılması çalışmalarına başlandı.

20 M GENİŞLİKTE 1,5 KM YOL

İzmit ilçesi Kabaoğlu Köyü ile Ersoylu Caddesi arasında ulaşımı sağlayacak imar yolu açılması çalışmaları kapsamında kazı çalışmaları yapılıyor. Ekskavatörle sürdürülen çalışmalarda, yol 20 metre genişlikte yapılıyor. 1,5 kilometre uzunlukta yapılacak yeni imar yolunun en kısa sürede tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor.

 

08 Haz 2022 - 10:11 - Gündem

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