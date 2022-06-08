08 Haz 2022 - 10:13- Ekonomi G: 08 Haz 2022 - 10:23

Çeyrek altın 1685 TL

Altın fiyatları, Dolar/TL'deki artışla birlikte yükseldi. Çeyrek altın 1685 TL'yi gördü.

08 Haz 2022 - 10:13 - Ekonomi

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