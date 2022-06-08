Çeyrek altın 1685 TL

Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL’de yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükselişin ardından 16,5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Gram altın 1000 TL'yi aşarken çeyrek altın ise 1685 TL'yi gördü.

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