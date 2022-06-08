Dolar/TL, geçen ay başlayan ve TL’de yüzde 10 değer kaybı ile sonuçlanan sert yükselişin ardından 16,5 etrafında birkaç gün sakin seyir izledikten sonra yeniden yükselişe geçti. Gram altın 1000 TL'yi aşarken çeyrek altın ise 1685 TL'yi gördü.
08 Haz 2022 - 10:13- Ekonomi Güncelleme: 08 Haz 2022 - 10:23
Çeyrek altın 1685 TL
Altın fiyatları, Dolar/TL'deki artışla birlikte yükseldi. Çeyrek altın 1685 TL'yi gördü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.