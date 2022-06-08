Çınarlarımıza bilinçli internet kullanımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşlılarımıza yönelik sunduğu hizmetlerin yanına bir yenisini daha ekledi. Çınarlarımıza ‘Bilinçli İnternet Kullanımı’ konusunda hem teorik hem de uygulamalı eğitim verilmeye başlandı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesinin organize ettiği eğitimler, KO-MEK Bilişim Teknolojileri eğitmenleri tarafından veriliyor.
Çınarlarımız Daha Bilinçli
Leyla Atakan Kültür Merkezinde verilen ilk eğitim yaklaşık 2,5 saat sürdü. Eğitimde çınarlarımızın akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi cihazlar ile günlük hayatlarını kolaylaştıracak kadar bilinçli internete erişimleri konusunda soru cevaplı söyleşi gerçekleştirildi.
EĞİTİM İÇERİĞİ
Eğitim içeriğinde; İnternet nedir, internet için gerekli olan cihazlar, Bağlantı çeşitleri, Arama motorları, Bilgi ve Cihaz Güvenliği, Mobil uygulamalar, Parola güvenliği, Kablosuz Ağ güvenliği, Web Güvenliği, Site uzantıları, Çevrimiçi alışveriş, Alışveriş ve İnteraktif Bankacılık İşlemleri, Sanat Kart, E Posta güvenliği, Sosyal Medya ve platformlar, Sosyal Medya ve Kişisel Veriler, Güvenlik, Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Göre Haklarınız Neler? Bilgi İhbar Merkezleri, E-Devlet Uygulamasına Giriş, E-Nabız, AFAD Acil Çağrı gibi başlıklar yer aldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü bireylerin aktif yaşlanmalarına yönelik daha pek çok projeyi hayata geçirmişti. Projeler arasında; ilerleyen yaşın hastalığı olan ‘Alzheimer-Demans ile Sürdürülebilir Hayat’ ve yapılması gereken spor egzersiz programı yer aldı. Ayrıca yakın zaman içinde yine yaşlılarımıza yönelik ‘Digital Dünya ile Tanışma’ adı altında bireylerin bağımsız hareket yetilerini geliştirmek maksadıyla internet tabanlı uygulamaların kullanımı konusunda bireylerin evinde eğitimler veriliyor. Büyükşehir yapmış olduğu 65 yaş ve üstü vatandaşımıza sunulan ‘Bilinçli İnternet Kullanımı’ eğitiminin sonunda ayrıca katılım belgesi takdim edilecek.
DETAYLI BİLGİ 153 ÇAĞRI MERKEZİNDE Bu bağlamda yaşlı bireylerin gelişen dünyamızda iletişimin ve hizmetlerin içinde kalabilmeleri, çevreyle iletişimlerini sürdürebilmeleri için hayata geçirilen projede yer almak isteyen 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 153 Çağrı merkezini arayarak detaylı bilgi alabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.