Cumhuriyet Bulvarı’ndaki trafolara görsel dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin ihtiyaç duyduğu noktalarına hizmetler yaparken bu projelerin çevre düzenlemesine de özel önem veriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmaların sonuncusu İzmit Cumhuriyet Bulvarında gerçekleştirildi.
ESTETİK GÖRÜNÜM
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma kapsamında Cumhuriyet Bulvarında bulunan yer altı trafolarının etrafını kapattı. Uygulamada tel çit yerine trafo etrafı ahşapla kaplandı. Park ve Bahçeler tarafından hazırlanan ahşap malzemeler, trafolara estetik bir görünüm kazandırdı.
ÖZEL LOGOLAR
Öte yandan ahşap çitlerin üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kendi atölyesinde imal ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Çalışınca Oluyor’ ve ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ logoları eklendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.