Cumhuriyet Bulvarı’ndaki trafolara görsel dokunuş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin ihtiyaç duyduğu noktalarına hizmetler yaparken bu projelerin çevre düzenlemesine de özel önem veriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılan çalışmaların sonuncusu İzmit Cumhuriyet Bulvarında gerçekleştirildi.

ESTETİK GÖRÜNÜM

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çalışma kapsamında Cumhuriyet Bulvarında bulunan yer altı trafolarının etrafını kapattı. Uygulamada tel çit yerine trafo etrafı ahşapla kaplandı. Park ve Bahçeler tarafından hazırlanan ahşap malzemeler, trafolara estetik bir görünüm kazandırdı.

ÖZEL LOGOLAR

Öte yandan ahşap çitlerin üzerine Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın kendi atölyesinde imal ettiği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ‘Çalışınca Oluyor’ ve ‘Mutlu Şehir Kocaeli’ logoları eklendi.