Son anket sonuçları incelendi: Millet, Cumhur İttifakı'na fark attı

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine adım adım yaklaşılırken, kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anketler dikkat çekmeye başladı. İktidara yakın anket şirketleri Cumhur İttifakı'nı önde gösterse de, diğer birçok anket firması Millet İttifakı'nın seçimleri kazanacağını ön görüyor.

ORC, MetroPoll, Artı 1, MAK, AREA, Aksoy, Avrasya, Gezici, Optimar ve Yöneylem'in aralarında bulunduğu 10 araştırma şirketinin son anketleri masaya yatırıldı. Millet ve Cumhur ittifaklarının iki büyük ortağı olan CHP ve İYİ Parti ile AKP ve MHP'nin oy oranları esas alındığı incelemede Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın bir puan önde çıktı.

Sözcü'nün aktardığı anketler sonuçlarının detayları şöyle:

■ ORC: AKP %27.7, MHP % 7.7 (AKP+MHP % 35.4), CHP %23.8, İYİ Parti % 20.8 (CHP+İYİ Parti % 44.1), HDP % 7.5, Gelecek Partisi (GP) % 2.1, DEVA % 1.9, Türkiye Değişim Partisi (TDP) % 1.7, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) % 1.6, Büyük Birlik Partisi (BBP) % 1.5, Memleket Partisi (MP) % 1.1, diğer % 0.9.

■ METROPOLL: AKP % 32.7, MHP % 8 (AKP+MHP % 40.7), CHP %22.6, İYİ Parti 15.1 (CHP+İYİ Parti 37.7), HDP % 13.8, Zafer Partisi (ZP) % 1.8, DEVA % 1.3, YRP % 1, MP % 0.8, Türkiye İşçi Partisi (TİP) % 0.6.

■ ARTI 1: AKP % 29.4, MHP % 6.3 (AKP+ MHP 35.9), CHP % 27.3, İYİ Parti %14.6 (CHP+ İYİ Parti %41.9), HDP 12.3, DEVA % 4.8, GP % 2.4, ZP % 0.4, MP % 0.3

■ MAK: AKP % 28.3, MHP % 6.6 (AKP+MHP % 34.9), CHP % 27.1, İYİ Parti % 16.1 (CHP+İYİ Parti 43.2), HDP % 7.8, DEVA % 3.1, GP % 2.8, ZP % 1.8, BTP % 1.4, MP % 0.4, BBP % 0.4, TDP % 0.2, diğer % 0.7.

■ AREA: AKP % 36.9, MHP % 10.1 (AKP+ MHP % 47), CHP % 25.1, İYİ Parti % 11.8 (CHP+İYİ Parti 36.9), HDP % 9.4, ZP % 1.1, DEVA % 0.9, MP % 0.7, TDP % 0.4, BBP % 0.3, GP % 0.2, diğer % 0.8

■ AKSOY: AKP % 30.1, MHP % 8.3 (AKP+MHP % 38.4), CHP % 28.8, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42), HDP % 9.7, DEVA % 2.2, GP % 0.7, diğer % 5.6

■ AVRASYA: AKP % 29.5, MHP % 5.7 (AKP+MHP % 35.2), CHP % 30.5,

İYİ Parti % 12.6 (CHP+İYİ Parti % 43.1), HDP % 9.9, DEVA % 4.7, ZP % 2.2, GP % 1.9, TİP % 0.5, diğer % 2.

■ GEZİCİ: AKP % 35.4, MHP % 8.8 AKP+MHP % 44.2), CHP % 26.7, İYİ Parti %11.2 (CHP+İYİ Parti 37.9), HDP % 11.2, DEVA % 2.1, GP % 1.2, diğer % 2.1

■ OPTİMAR: AKP 36.2, MHP %10.1 (AKP+MHP % 46.3), CHP % 26.6, İYİ Parti 10.6 (CHP+İYİ Parti % 37.2), HDP % 10.2, DEVA % 1.1, TDP % 0.7, GP % 0.6, ZP % 0.5, BBP % 0.5, diğer % 0.9.

■ YÖNEYLEM: AKP: 29.8, MHP % 6.9 (AKP+MHP % 36.7), CHP % 29.5, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42.7), HDP % 10.3, DEVA % 2.3, ZP % 1.8, TİP % 0.8, GP % 0.2, diğer 1.9.