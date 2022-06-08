08 Haz 2022 - 10:54- Siyaset G: 08 Haz 2022 - 10:57

Son anket sonuçları incelendi: Millet, Cumhur İttifakı'na fark attı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin kamuoyu araştırması yapan 10 ayrı şirketin yaptığı son anket sonuçları incelendi. Anket sonuçlarına göre Millet İttifak'ı Cumhur İttifak'ına fark attı.

Son anket sonuçları incelendi: Millet, Cumhur İttifakı'na fark attı mask

2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine adım adım yaklaşılırken, kamuoyu araştırma şirketlerinin yaptığı anketler dikkat çekmeye başladı. İktidara yakın anket şirketleri Cumhur İttifakı'nı önde gösterse de, diğer birçok anket firması Millet İttifakı'nın seçimleri kazanacağını ön görüyor.

ORC, MetroPoll, Artı 1, MAK, AREA, Aksoy, Avrasya, Gezici, Optimar ve Yöneylem'in aralarında bulunduğu 10 araştırma şirketinin son anketleri masaya yatırıldı. Millet ve Cumhur ittifaklarının iki büyük ortağı olan  CHP ve İYİ Parti  ile AKP ve MHP'nin oy oranları esas alındığı incelemede Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın bir puan önde çıktı.

Sözcü'nün aktardığı anketler sonuçlarının detayları şöyle:

■ ORC: AKP %27.7, MHP % 7.7 (AKP+MHP % 35.4), CHP %23.8, İYİ Parti % 20.8 (CHP+İYİ Parti % 44.1), HDP % 7.5, Gelecek Partisi (GP) % 2.1, DEVA % 1.9, Türkiye Değişim Partisi (TDP) % 1.7, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) % 1.6, Büyük Birlik Partisi (BBP) % 1.5, Memleket Partisi (MP) % 1.1, diğer % 0.9.

■ METROPOLL: AKP % 32.7, MHP % 8 (AKP+MHP % 40.7), CHP %22.6, İYİ Parti 15.1 (CHP+İYİ Parti 37.7), HDP % 13.8, Zafer Partisi (ZP) % 1.8, DEVA % 1.3, YRP % 1, MP % 0.8, Türkiye İşçi Partisi (TİP) % 0.6.

■ ARTI 1: AKP % 29.4, MHP % 6.3 (AKP+ MHP 35.9), CHP % 27.3, İYİ Parti %14.6 (CHP+ İYİ Parti %41.9), HDP 12.3, DEVA % 4.8, GP % 2.4, ZP % 0.4, MP % 0.3

■ MAK: AKP % 28.3, MHP % 6.6 (AKP+MHP % 34.9), CHP % 27.1, İYİ Parti % 16.1 (CHP+İYİ Parti 43.2), HDP % 7.8, DEVA % 3.1, GP % 2.8, ZP % 1.8, BTP % 1.4, MP % 0.4, BBP % 0.4, TDP % 0.2, diğer % 0.7.

■ AREA: AKP % 36.9, MHP % 10.1 (AKP+ MHP % 47), CHP % 25.1, İYİ Parti % 11.8 (CHP+İYİ Parti 36.9), HDP % 9.4, ZP % 1.1, DEVA % 0.9, MP % 0.7, TDP % 0.4, BBP % 0.3, GP % 0.2, diğer % 0.8

■ AKSOY: AKP % 30.1, MHP % 8.3 (AKP+MHP % 38.4), CHP % 28.8, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42), HDP % 9.7, DEVA % 2.2, GP % 0.7, diğer % 5.6

■ AVRASYA: AKP % 29.5, MHP % 5.7 (AKP+MHP % 35.2), CHP % 30.5,
İYİ Parti % 12.6 (CHP+İYİ Parti % 43.1), HDP % 9.9, DEVA % 4.7, ZP % 2.2, GP % 1.9, TİP % 0.5, diğer % 2.

■ GEZİCİ: AKP % 35.4, MHP % 8.8 AKP+MHP % 44.2), CHP % 26.7, İYİ Parti %11.2 (CHP+İYİ Parti 37.9), HDP % 11.2, DEVA % 2.1, GP % 1.2, diğer % 2.1

■ OPTİMAR: AKP 36.2, MHP %10.1 (AKP+MHP % 46.3), CHP % 26.6, İYİ Parti 10.6 (CHP+İYİ Parti % 37.2), HDP % 10.2, DEVA % 1.1, TDP % 0.7, GP % 0.6, ZP % 0.5, BBP % 0.5, diğer % 0.9.

■ YÖNEYLEM: AKP: 29.8, MHP % 6.9 (AKP+MHP % 36.7), CHP % 29.5, İYİ Parti % 13.2 (CHP+İYİ Parti % 42.7), HDP % 10.3, DEVA % 2.3, ZP % 1.8, TİP % 0.8, GP % 0.2, diğer 1.9.

# ile, bir

08 Haz 2022 - 10:54 - Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.363.376 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yıldız: Hep birlikte daha İYİ olacağız mask
Yıldız: Hep birlikte daha İYİ olacağız
"Hep vaat, sıfır icraat!" mask
"Hep vaat, sıfır icraat!"
Özdemir’den Dönge’ye: Siz önce şehitlerimizi, bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi milletvekillerinizden koruyun mask
Özdemir’den Dönge’ye: Siz önce şehitlerimizi, bacısına küfreden Lütfü Türkkan gibi milletvekillerinizden koruyun
Dönge’den Ellibeş’e: Sandıkları bu 35 bin kişiden koruyacağız mask
Dönge’den Ellibeş’e: Sandıkları bu 35 bin kişiden koruyacağız
Ellibeş: Pahalılık, enflasyon, Türk parasının alım gücünün düşüklüğü hepsinin farkındayız mask
Ellibeş: Pahalılık, enflasyon, Türk parasının alım gücünün düşüklüğü hepsinin farkındayız
Ellibeş: Benim fotoğrafçılığımı yapan insan FETÖCÜ çıktı mask
Ellibeş: Benim fotoğrafçılığımı yapan insan FETÖCÜ çıktı
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL