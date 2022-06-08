Yeni Nesil Gençlik Merkezi’nde çalışmalar sürüyor

Yaklaşık 1500 metrekarelik inşaat alanı üzerinde yükselen merkezde, birinci katın döşeme kalıpları hazırlanıyor. Teknolojik alt yapısı ve modern görünümüyle sadece Başiskeleli gençlerin değil, çevre ilçelerden gençlerin de taleplerine karşılık verecek olan Başiskele Yeni Nesil Gençlik Merkezi, cazibe merkezi olacak. Profesyonel ses ve görüntü stüdyoları kurulacak merkezde, gençlerin dijital içerik üretmeleri ve yayınlamaları sağlanacak. Profesyonel bir radyo stüdyosu standartlarında kurulacak ses stüdyolarında gençler enstrümanlarını çalıp, şarkılarını söyleyerek profesyonel ses kaydı yapabilecek.
Greenbox stüdyolarının da yer alacağı gençlik merkezinde, video ve fotoğrafçılık konularında gençler kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca elektro laboratuvar odası, bilgisayar 3D multimedya odası, iletişim atölyesi, oyun odası, e-spor antrenman odası, kaçış oyun odası gibi odaların da yer alacağı merkez, Kocaeli’nin her yerinden herkesin gelip kullanabileceği bir tesis olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.