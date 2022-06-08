08 Haz 2022 - 11:10- Eğitim G: 08 Haz 2022 - 11:11

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 12. Sınıf YKS Deneme Sınavı ve 8. Sınıf Kazanım Değerlendirme Sınavında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi mask
Haber albümü için resme tıklayın

Gebze genelinde yapılan sınavlarda dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri, Başkan Zinnur Büyükgöz’ü makamında ziyaret etti. Dereceye giren öğrencileri kutlayan Büyükgöz, yeni projelerle gençlerin destekçisi olmayı sürdüreceklerini vurguladı. Sınavlar hakkında öğrencilerle sohbet eden Büyükgöz, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek üniversiteye giriş sınavlarına girecek tüm gençlere de başarılar diledi.

Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

08 Haz 2022 - 11:10 İHA Kocaeli- Eğitim

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.363.376 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi mask
Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
KOTO Lisesi’nde 128 öğrenci geleceğe kep attı mask
KOTO Lisesi’nde 128 öğrenci geleceğe kep attı
100. Yıl MTAL, 59 Erasmus öğretmen ve öğrencisini ağırlıyor mask
100. Yıl MTAL, 59 Erasmus öğretmen ve öğrencisini ağırlıyor
7. Boru Ortaokulu’ndan muhteşem ‘Bahar Şenliği’ mask
7. Boru Ortaokulu’ndan muhteşem ‘Bahar Şenliği’
BİLNET Ortaokulu, ‘Masal Show’ ile göz doldurdu mask
BİLNET Ortaokulu, ‘Masal Show’ ile göz doldurdu
Akçakoca Anadolu İHL ilk mezunlarını verdi mask
Akçakoca Anadolu İHL ilk mezunlarını verdi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL