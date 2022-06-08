08 Haz 2022 - 11:14- Gündem G: 08 Haz 2022 - 11:16

Kira artış oranına sınır getirildi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor" dedi.
Kira artış oranına sınır getirildi mask

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023 yılına kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde bir artış yapılması imkânı getiriliyor” açıklamasını yaptı.

08 Haz 2022 - 11:14 - Gündem

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