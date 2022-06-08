KAR-MEK’in en güzelleri sergilendi

Kartepe Belediyesi ile Kartepe Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde düzenlenen KAR-MEK yılsonu sergisi Ataevler Kültür Merkezi’nde açıldı. Açılış öncesinde Kartepeli kursiyerler tarafından hazırlanan eserler ilçe protokolü tarafından beğeniyle incelendi.

GENİŞ KATILIM

KAR-MEK yıl sonu sergisine Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Harun Arslan, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve aileleri katıldı.

EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR

KAR-MEK yılsonu sergisi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlarken, Kartepe Belediyesi Halk Oyunları ekibininin gösterisi büyük ilgi gördü. Programın açılış konuşmasında Kartepe Halk Eğitim Müdürü Halil İbrahim Alkan “Hayatın içerisinde Halk Eğitim Merkezlerinin büyük önemi vardır. Bu merkezler sayesinde halkımız meslek edinmektedir. Beşikten mezara kadar eğitim anlayışı ile hizmet etmekteyiz. Milli ve manevi değerlerimizin, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden hayat bulması için çalışıyoruz” dedi.

13 BİN KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Sözlerine devam eden Alkan “365 gün boyunca mesleki ve teknik eğitimler yapılmaktadır. İlçe halkımızın ihtiyaç duyduğu mesleklerden kurslar düzenlenmektedir. 2021-22 eğitim öğretim yılı içerisinde 766 kurs açarak 13 bin 460 kişiye eğitim verilmiştir. Buda ilçe nüfusunun yüzde 10’dur. Genel kurslar ve Mesleki-Teknik kurslar olarak açılmaktadır. Genel kurslar alanında 456 kursta 7 bin 752 vatandaşa eğitim verildi. Bağımlılık kurslarında bin 500 kişiye eğitim verildi. Okuma-yazma alanında 105 vatandaşa eğitim verildi” açıklamasında bulundu.

PANDEMİ SÜRECİ ETKİLEDİ

Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek “Son iki yıldır tüm dünyayı etkileyen pandeminin etkisi ülkemizde de etkili oldu. Çok şükür ki bu süreci atlattık. Yüz yüze ve kesintisiz eğitime başlandı. Kurs eğitimlerimize de başladık. Kartepe’de yetkililerden büyük destek gördük. Kartepe Belediye Başkanımız Av.M.Mustafa Kocaman’a çok teşekkür ederiz. Tüm ekibiyle birlikte her zaman yanımızda oldu. Eğitime çok büyük destek verdiler. Yıl sonu sergimizde kursiyerlerimizin yeteneklerini göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

KADINLARIMIZ BİZİM BAŞIMIZIN TACIDIR

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemizde yaşayan herkes bizim için çok kıymetlidir. En kıymetli varlık insan. Kartepemizde herkesin hizmetkarıyız. Hepimiz insanlığa hizmet ediyoruz. Kadınlar bizim ilk öğretmenlerimizdir. Kadınlarımız bizim başımızın tacıdır. Belediyemizin tüm imkanlarıyla kadınlarımıza destek veriyoruz. Pandemi sonrasında bir araya gelmeyi ne kadar özlediğimizi bugün görmekteyiz. Burada sadece meslek değil hayatın kendisi öğretilmektedir. Her dönem yenilikçi eserler ortaya çıkmaktadır. Kadınlarımızın kazanımları ile aile ekonomisine destek vermektedir. Yatırımlarımız ve desteklerimiz devam edecektir” dedi.