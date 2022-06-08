Hayvanlarını kaybeden Afyonkarahisarlı besiciye Kocaeli’den yardım eli

Gölcük ilçesinde besicilik yapan Kazım Şen, oğlu ile haberleri okurken, Afyonkarahisar’da besicilik yapan Rahim Turunç’un yıldırım düşmesi sonucu 16 büyükbaş hayvanını kaybettiğini öğrendi. Şen, tüm birikimini kaybeden Turunç’a yardım etme kararı aldı. Turunç’a ulaşmak isteyen Şen, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i arayarak kendisine yardımcı olmasını rica etti. Başkan Sezer’in aracılığıyla Turunç ile görüşen Şen, teselli ettiği Afyonkarahisarlı meslektaşına 2 hayvan hediye ederek destek olacağını söyledi. Kazım Şen’e Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de nakliye desteği verdi. Kazım Şen, hediye ettiği 2 büyükbaş hayvanı Gölcük Belediyesi ekiplerine teslim etti. Belediyeye ait kamyona yüklenen hayvanlar, tüm birikimini kaybeden Rahim Turunç’a teslim edilmek üzere yola çıktı.

"Oğlum haberlerde gördü"

Oğlunun bir sözü ile yardım etme kararı aldığını belirten Kazım Şen, "Hepimizin başına böyle kazalar gelebilir. Oğlumla evimize giderken, internet haberlerinde bu haberi gördü. Hayvanlarının öldüğüne çok üzülünce, ‘Baba şimdi bu amca ne yapacak?’ diye sordu. Ben de ‘Herkes görevini yapar’ dedim. Böylece niyetimize koyduk. Gölcük Belediye Başkanımız Ali Yıldırım Sezer ağabeyimi aradım, ’Ulaşabilir misin başkanım?’ dedim. Yarım saat sonra bilgi verdi, ulaşmış kendilerine. Allah nasip etti, başkanımız da vesile oldu. Allah razı olsun" dedi. Hayvanlarını özenle hazırladığını belirten Şen, "Kendisini tanımıyorum, ellerinden öperim. Onlar da bu hayvanlardan alacakları güzellikleri yaşarken bizi düşünsünler, dualarından eksik olmayalım bize yeter" diye konuştu.

"Gölcük, vefalı ve yardımsever insanların kentidir"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "Tüm birikimini bir anda kaybeden Rahim Turunç’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Uğradığı kaybın telafisinde bir nebze olsun katkı sağlayabilmekten bahtiyarız. Gölcük; deprem, sel ve yangın felaketlerinde daima mağdurların yanında ön safta yer aldı. Gölcük, vefalı ve yardımsever insanların kentidir" şeklinde konuştu. Kazım Şen tarafından hediye edilen 2 büyükbaş hayvan, Gölcük Belediyesi personelleri tarafından Afyonkarahisar’da Rahim Turunç’a teslim edildi. Turunç, Başkan Sezer’i arayarak, hayırsever Şen’e ve kendisine teşekkürlerini sundu.