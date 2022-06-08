08 Haz 2022 - 14:44- Ekonomi G: 08 Haz 2022 - 14:45

Her yıl 18 milyon ton gıda israf ediliyor

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, gıda fiyatlarındaki artışta birçok önemli faktörün olduğunu belirterek, “Her...
Her yıl 18 milyon ton gıda israf ediliyor mask

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, gıda fiyatlarındaki artışta birçok önemli faktörün olduğunu belirterek, “Her yıl dünyada 1.3 milyar ton, ülkemizde ise 18 milyon ton gıdayı israf ediyoruz. Küresel olarak yaptığımız gıda israfı, tarımsal üretimin 3’te 1’i” dedi.

08 Haz 2022 - 14:44 - Ekonomi

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