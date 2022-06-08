Türkiye’nin pandemi öncesi kotası 83 bin 430 iken bu yıl 37 bin 770 hacı adayı kabul edildi. Hac ücreti ise TL/riyal kurundaki değişime paralel olarak arttı. Kovid-19 öncesi 1 riyal 1.5 TL civarındaki iken güncel kura göre 1 riyal 4.45 TL oldu. Buna göre, en düşük hac ücreti olan 16 bin 900 riyalin TL karşılığı 75 bin lirayı aştı. Hac, Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı ve Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, “İki yıl aradan sonra hem hacı adayları, hem acentelerimiz çok mutlular. Gelecek yılın daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi. TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Fetullah Aşkın, “Acenteler olarak çok zor iki yıl geçirdik” diye konuştu.
08 Haz 2022 - 14:44- Ekonomi Güncelleme: 08 Haz 2022 - 14:45
Hac fiyatında riyal artışı
Pandemiyle geçen iki yılın ardından Suudi Arabistan, hac ibadeti için çeşitli tedbirlerle kapıları açtı. Önceki gün ilk Türk kafilesi yola çıktı. İkinci kafile Kurban Bayramı öncesi bölgede olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.