Hac fiyatında riyal artışı

Türkiye’nin pandemi öncesi kotası 83 bin 430 iken bu yıl 37 bin 770 hacı adayı kabul edildi. Hac ücreti ise TL/riyal kurundaki değişime paralel olarak arttı. Kovid-19 öncesi 1 riyal 1.5 TL civarındaki iken güncel kura göre 1 riyal 4.45 TL oldu. Buna göre, en düşük hac ücreti olan 16 bin 900 riyalin TL karşılığı 75 bin lirayı aştı. Hac, Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı ve Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, “İki yıl aradan sonra hem hacı adayları, hem acentelerimiz çok mutlular. Gelecek yılın daha iyi olmasını bekliyoruz” dedi. TÜRSAB Denetim Kurulu Üyesi Fetullah Aşkın, “Acenteler olarak çok zor iki yıl geçirdik” diye konuştu.