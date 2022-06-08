Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı. 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçları yorumlayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Turkcell olarak ‘Önce Müşterim’ odağımızla yılın ilk üç ayında güçlü bir performans sergilemeye devam ettik. 2022’nin ilk çeyreğinde küresel çapta seyreden enerji ve diğer temel maliyetlerdeki artışlar ile bölgesel gerilimler; zorlu makroekonomik koşullar yaratsa da müşteri odaklı yaklaşımımız, analitik yetkinliklerimiz ve doğru zamanlarda aldığımız doğru aksiyonlarla güçlü gelir ve müşteri büyümemizi sürdürdük” diye konuştu.
08 Haz 2022 - 14:44- Ekonomi Güncelleme: 08 Haz 2022 - 14:46
Turkcell’de ilk çeyrekte 570 bini aşkın yeni müşteri
Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı. 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel son...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.