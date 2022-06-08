08 Haz 2022 - 14:44- Ekonomi G: 08 Haz 2022 - 14:46

Turkcell’de ilk çeyrekte 570 bini aşkın yeni müşteri

Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı. 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel son...
Turkcell’de ilk çeyrekte 570 bini aşkın yeni müşteri mask

Turkcell yılın ilk çeyreğinde 577 bin müşteri kazanarak toplam 40 milyon müşteriye ulaştı. 2022 yılının ilk çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçları yorumlayan Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, değerlendirmesinde “Turkcell olarak ‘Önce Müşterim’ odağımızla yılın ilk üç ayında güçlü bir performans sergilemeye devam ettik. 2022’nin ilk çeyreğinde küresel çapta seyreden enerji ve diğer temel maliyetlerdeki artışlar ile bölgesel gerilimler; zorlu makroekonomik koşullar yaratsa da müşteri odaklı yaklaşımımız, analitik yetkinliklerimiz ve doğru zamanlarda aldığımız doğru aksiyonlarla güçlü gelir ve müşteri büyümemizi sürdürdük” diye konuştu.
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08 Haz 2022 - 14:44 - Ekonomi

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