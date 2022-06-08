Hisarcıklıoğlu'ndan TOGG mesajı! 29 Ekim'i işaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce Eskişehir’de başlayan yarım kalmış hikâyeyi TOGG ile tamamladıklarını, TOGG girişiminin Türkiye için bir arabadan fazlası olduğunu vurgularken, “TOGG ile teknolojik ve zihinsel dönüşümü yakalıyoruz” dedi.