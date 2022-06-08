Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce Eskişehir’de başlayan yarım kalmış hikâyeyi TOGG ile tamamladıklarını, TOGG girişiminin Türkiye için bir arabadan fazlası olduğunu vurgularken, “TOGG ile teknolojik ve zihinsel dönüşümü yakalıyoruz” dedi.
08 Haz 2022 - 14:45- Ekonomi Güncelleme: 08 Haz 2022 - 14:46
Hisarcıklıoğlu'ndan TOGG mesajı! 29 Ekim'i işaret etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce Eskişehir’de başlayan yarım kalmış hikâyeyi TOGG ile tamamladık...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.