08 Haz 2022 - 14:45- Ekonomi G: 08 Haz 2022 - 14:47

Stellantis ve Toyota’dan işbirliği

Stellantis ve Toyota, elektrikli versiyon dahil yeni büyük hacimli ticari araç üretimi için anlaşma yaptı

Stellantis ve Toyota’dan işbirliği mask

Stellantis ve Toyota Motor Europe (TME), Avrupa pazarına yönelik büyük hacimli ticari araçlar için yeni bir anlaşma yaptıklarını duyurdu. Yeni büyük hacimli ticari araç, mevcut ortaklık kapsamında TME'nin kompakt ve orta hacimli ticari araç serisini tamamlayarak Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik planı doğrultusunda Stellantis'in Avrupa'daki hafif ticari araç (HTA) varlığını güçlendiriyor. Bu yeni ortaklık ile TME müşterileri, Stellantis tarafından hafif ticari araç segmentinde sunulan en güncel, sıfır emisyon teknolojilerinden yararlanacak.

08 Haz 2022 - 14:45 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.363.376 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Turpak, gücüne güç kattı! mask
Turpak, gücüne güç kattı!
Akbank’tan altın hamlesi mask
Akbank’tan altın hamlesi
Filli Boya’dan her gün yeni bir ev mask
Filli Boya’dan her gün yeni bir ev
Zorluteks’ten çevre atılımı mask
Zorluteks’ten çevre atılımı
Koçtaş’tan büyüme atağı mask
Koçtaş’tan büyüme atağı
Hisarcıklıoğlu'ndan TOGG mesajı! 29 Ekim'i işaret etti mask
Hisarcıklıoğlu'ndan TOGG mesajı! 29 Ekim'i işaret etti
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL