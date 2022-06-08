Zorluteks’ten çevre atılımı

Çevre dostu üretim anlayışı ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğin yenilikçi ürünlerine imza atan dünyanın sayılı ev tekstili üreticilerinden biri olan Zorluteks, hayata geçirdiği çevreyi ve doğayı koruyan ürün ve uygulamalarıyla ev tekstilinde öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Sürdürülebilir bir çevre anlayışının sadece var olanı korumaktan geçmediğini, inovasyona odaklanan akıllı teknolojileri de gerektirdiği düşüncesiyle hareket eden şirket, doğa için Temiz Üretim Yazılımı ve karbon ayak izini en az yüzde 50’ye varan oranda azalttığı Ecodesign ürün kategorisiyle dikkat çekiyor.
HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK
Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, nayata geçirdikleri uygulamalar ve geliştirdikleri yeni nesil ürünlerle ev tekstili alanında kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, çevreyi ve doğayı koruma bilinciyle tüketicilerin ihtiyaçlarını sürdürülebilir tüketim kapsamında ele aldıklarını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.