Zorluteks’ten çevre atılımı

Çevre dostu üretim anlayışı ve Ar-Ge çalışmalarıyla geleceğin yenilikçi ürünlerine imza atan dünyanın sayılı ev tekstili üreticilerinden biri olan Zorluteks, hayata geçirdiği çevreyi ve doğayı koruyan ürün ve uygulamalarıyla ev tekstilinde öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Sürdürülebilir bir çevre anlayışının sadece var olanı korumaktan geçmediğini, inovasyona odaklanan akıllı teknolojileri de gerektirdiği düşüncesiyle hareket eden şirket, doğa için Temiz Üretim Yazılımı ve karbon ayak izini en az yüzde 50’ye varan oranda azalttığı Ecodesign ürün kategorisiyle dikkat çekiyor.

HAYATI KOLAYLAŞTIRMAK

Zorluteks Genel Müdürü Cemil Çiçek, nayata geçirdikleri uygulamalar ve geliştirdikleri yeni nesil ürünlerle ev tekstili alanında kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedeflerken, çevreyi ve doğayı koruma bilinciyle tüketicilerin ihtiyaçlarını sürdürülebilir tüketim kapsamında ele aldıklarını ifade etti.