Koçtaş’tan büyüme atağı

Geçtiğimiz yıl ev geliştirme sektöründe en çok mağazası bulunan şirket konumuna da yükselen Koçtaş, Türkiye’de mağaza yaygınlığını artırırken dijital kanallarıyla da ürün ve hizmetlerini tüm ülkede tüketicilerle buluşturuyor. Koçtaş’ın son yıllarda büyük bir ivme kazanan büyüme yolculuğuyla ilgili açıklama yapan Koçtaş Genel Müdürü Devrim Kılıçoğlu: “2021 yılı da pandemi etkilerinin ve belirsizliğin devam ettiği bir yıl oldu.

HEDE3 366 MAĞAZA

Olumsuz koşullara rağmen 2021 yılında yüzde 57 oranında bir büyüme sağladık. Mobil, web ve kiosktan oluşan dijital kanallarımızda ise önceki yıla göre yüzde 66 büyüyerek toplam satışlarımız içindeki payını yüzde 11.8’e çıkardık. 2022 yılı sonunda ise yüzde 88 büyüme ile bu rakamı yüzde 13.4’e çıkarmayı hedefliyoruz. Mağaza ayağında ise 2022 yılını toplamda 366 adet mağaza ile tamamlamayı planlıyoruz” dedi.