08 Haz 2022 - 14:47- Ekonomi G: 08 Haz 2022 - 14:49

Filli Boya’dan her gün yeni bir ev

Filli Boya, ev bakımı ve hobi çözümleri sunan Afilli ve Selleys ürünleri ile evinizde kolay yenileme, bakım ve dönüşüm imkanı sağlıyor. Kişilerin özg...
Filli Boya’dan her gün yeni bir ev mask

Filli Boya, ev bakımı ve hobi çözümleri sunan Afilli ve Selleys ürünleri ile evinizde kolay yenileme, bakım ve dönüşüm imkanı sağlıyor. Kişilerin özgünlüklerini yansıtan yaratıcı dekorasyon aktiviteleri için ilham veren Afilli ve Selleys, tek duvar ve obje boyama ile instagram köşeleri oluşturmak için trend renkler ve çözümler sunuyor. Nippon Paint Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Arzu Uludağ, “Türkiye’nin en yaygın, en sevilen, en itibarlı markası olarak Ev Bakımı ve Hobi kategorisiyle tüketicilerimize yepyeni ürünler sunuyoruz” dedi.
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08 Haz 2022 - 14:47 - Ekonomi

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