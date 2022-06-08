Kocaeli'de o firmalara iş yapma yasağı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre Kocaeli’de faaliyet gösteren bazı firmaların iş yapması yasaklandı. Buna göre Derince’de bir inşaatı öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan SRK Yapı Denetim Limited Şirketi'ne bir yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine karar verildi. SRK Yapı Denetim Limited Şirketi'nin ortakları Zehra Varol ve Cihan Nur Alpak’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması yasaklandı. Bunun yanında İzmit’te bulunan bir yapının öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan YDİ Yapı Denetim Limited Şirketi'nin bir yıl süre ile yeni iş alması yasaklandı. YDİ Yapı Denetim Limited Şirketi'nin kuruluş ortakları Kadir Can Benzer ve Umut Erkun’un bir yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine karar verildi.