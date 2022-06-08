08 Haz 2022 - 14:53- Gündem G: 08 Haz 2022 - 15:02

Kocaeli'de o firmalara iş yapma yasağı
Kocaeli'de o firmalara iş yapma yasağı mask

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Alınan karara göre Kocaeli’de faaliyet gösteren bazı firmaların iş yapması yasaklandı. Buna göre Derince’de bir inşaatı öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan SRK Yapı Denetim Limited Şirketi'ne bir yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine karar verildi. SRK Yapı Denetim Limited Şirketi'nin ortakları Zehra Varol ve Cihan Nur Alpak’ın yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması yasaklandı. Bunun yanında İzmit’te bulunan bir yapının öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan YDİ Yapı Denetim Limited Şirketi'nin bir yıl süre ile yeni iş alması yasaklandı. YDİ Yapı Denetim Limited Şirketi'nin kuruluş ortakları Kadir Can Benzer ve Umut Erkun’un bir yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesine karar verildi.

08 Haz 2022 - 14:53 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.363.376 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Milli Kuruluşlar Birliği üyeleri toplantıda bir araya geldi mask
Milli Kuruluşlar Birliği üyeleri toplantıda bir araya geldi
27. Çocuk ve Genç Tiyatro Festivali son buldu mask
27. Çocuk ve Genç Tiyatro Festivali son buldu
Tarihi Gar’da ‘Nefes’ sergisi mask
Tarihi Gar’da ‘Nefes’ sergisi
Büyükakın: Artık siz de kendi işletmenizi açmalısınız mask
Büyükakın: Artık siz de kendi işletmenizi açmalısınız
Alo Evlat’tan İlknur’a doğum günü sürprizi   mask
Alo Evlat’tan İlknur’a doğum günü sürprizi  
İMO’nun kadın mühendisleri Bursa’yı gezdi mask
İMO’nun kadın mühendisleri Bursa’yı gezdi
Anket Sizce Kocaelispor'da başkan kim olmalı?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL