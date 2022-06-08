08 Haz 2022 - 15:04- Kültür-Sanat G: 08 Haz 2022 - 15:05

Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyük alkış aldı

Körfez Belediyesi Gençlik Korosu, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde "Yaza Merhaba Konseri" düzenledi. 40 öğrencinin oluşturduğu koro, performansı ile büyük alkış topladı.
Körfez Belediyesi Gençlik Korosu büyük alkış aldı mask
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Körfez Belediyesi Gençlik Korosu, Yaza Merhaba Konserinde performansları ile büyüklerine taş çıkarttı. Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konsere, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları İbrahim Çırpan ve Osman Yurt, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Farklı okullardan 40 öğrencinin yer aldığı, Selçuk Eker ve Murat Kiremitçi’nin şefliğini üstlendiği koro, hem koro olarak hem de solo performansları ile izleyenlerden tam not aldı. Toplam 18 eserin seslendirildiği konserde, çok sayıda eser seslendirildi.

Program sonrasında konuşma yapan ve gençleri tebrik eden Başkan Şener Söğüt, "Bu akşam bu salonu adeta yıktınız. Tebrik ediyorum sizleri. Enerjiniz, coşkunuz bizlere de geçti. Bu akşam bizleri fazlasıyla mutlu ettiniz. Bir hafta önce çocuklarımız, bugün de gençlerimiz coşturdu. Salondaki tüm alkışlar sizlerin" ifadelerini kullandı.

Başkan Söğüt, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirirken, şeflere de çiçek takdim etti.

08 Haz 2022 - 15:04 İHA Kocaeli- Kültür-Sanat

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