08 Haz 2022 - 15:05- Gündem G: 08 Haz 2022 - 15:06

Derince’de kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Derince Belediyesi tarafından Harikalar Sahili’nde kıyı ve deniz dibi temizliği programı düzenlendi.
Derince’de kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı mask
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Harikalar Sahili’nde gerçekleşen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, TEMA Vakfı Derince Temsilcisi Zehra Genç, başkan yardımcıları, belediye ve kaymakamlık daire müdürleri, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlik çerçevesinde sahilde çevre temizliği, dalgıçlar tarafından ise deniz dibi temizliği yapıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, etkinliğin önemine değinerek, "Marmara Denizi, bölgemizin ve ülkemizin incisi, milli değerimizdir" dedi.

08 Haz 2022 - 15:05 İHA Kocaeli- Gündem

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