Derince’de kıyı ve deniz dibi temizliği yapıldı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Harikalar Sahili’nde gerçekleşen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, TEMA Vakfı Derince Temsilcisi Zehra Genç, başkan yardımcıları, belediye ve kaymakamlık daire müdürleri, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Etkinlik çerçevesinde sahilde çevre temizliği, dalgıçlar tarafından ise deniz dibi temizliği yapıldı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, etkinliğin önemine değinerek, "Marmara Denizi, bölgemizin ve ülkemizin incisi, milli değerimizdir" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.