08 Haz 2022 - 15:10- Ekonomi G: 08 Haz 2022 - 15:12

Allianz Türkiye, Kocaelilileri tamamlayıcı sağlık sigortasına davet ediyor

Sağlık sigortaları sektöründe lider olan Allianz Türkiye, yenilediği Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünüyle, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor.
Allianz Türkiye, Kocaelilileri tamamlayıcı sağlık sigortasına davet ediyor mask

Sağlık sigortaları branşında Türkiye’de sektör lideri olan Allianz Türkiye, pandeminin de etkisiyle giderek daha fazla talep gören Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünlerinde, farklı ihtiyaçlara ve bütçeye özel yeni bir opsiyon daha sunmaya başladı. Dört adet ayakta tedavi imkânı sunan yeniseçenekle; Kocaelililer ekonomik bir şekilde sağlık risklerine karşı kendilerini korumaya alabilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunanAllianz Türkiye Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı Okan Özdemir, “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ürünümüze dört dörtlük bir yenilik getirdik. Normalde sadece yatarak tedavi ya da yatarak tedavi ile 10 ayakta tedavişeklinde sunduğumuzTSS ürünümüzeözellikle genç müşterilerimizin ihtiyaçlarını göz önüne alarakdört ayakta tedavi içeren yeni bir opsiyon daha ekledik. Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarına cevap verebileceğini düşündüğümüz bu yeni ürünümüz, sağlık sigortası ile yeni tanışacak kişiler için uygun bir alternatif olacak” dedi.

2 milyon nüfuslu Kocaeli’de TSS hizmetinden yararlanabilecek 1,9 milyona yakın sigortalanabilir nüfus olduğuna dikkat çeken ve şehirdeki 25farklı kurumun TSS kapsamında Allianz ile anlaşması olduğunu hatırlatan Özdemir, “Sağlığımız en değerli hazinemiz ve bu hazineyi korumak için tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak çok doğru bir karar. Allianz Türkiye olarak bizim üzerimize düşen de müşterilerimize ulaşarak onlara en kaliteli hizmeti sunmak. Bu kapsamdaKocaeli dahil tüm illerdeki müşterilerimize ulaşmak içinde farklı teşvik paketleri içeren ‘Sağlığın Liderleri’ acente kampanyamızıbaşlatıyoruz.Bukampanyamız ile acentelerimizin daha çok müşterimize ulaşacağını umuyoruz. Ayrıca 15 Mayıs-15 Haziran tarihlerinde TSS ürünümüzü alan müşterilerimiz de ‘Bahar Kampanyamız’ kapsamındaçeşitli firmalardan indirimlere hak kazanarak, ilk günden Allianzlıolmanın ayrıcalıklarından faydalanabilecek. Bahar kampanyamız ve yeni ürün seçeneğimiz ileKocaelilileri, bugünkü sosyal güvenlik sistemimizin tamamlayıcısı olan TSS ürününden faydalanmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

08 Haz 2022 - 15:10 - Ekonomi

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