08 Haz 2022 - 15:14- Gündem G: 08 Haz 2022 - 15:18

İYİ Partili İsmail Usta hayatını kaybetti

İYİ Parti Çayırova İlçe Teşkilatı önceki dönem yönetim kurulu üyesi İsmail Usta hayatını kaybetti
İYİ Partili İsmail Usta hayatını kaybetti mask

İYİ Parti Çayırova İlçe Teşkilatı’nın önceki dönem yöneticisi İsmail Usta hayatını kaybetti. İlçe teşkilatı haberi, “Önceki dönem yöneticilerimizden, üyemiz İsmail Usta vefat etmiştir. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Çayırova Merkez Camii’nde kılınacak namazın ardından defnedilecektir. Ailesi ve sevenlerine sabırlar diliyoruz. Allah rahmet eylesin” ifadeleri ile duyurdu.

08 Haz 2022 - 15:14 - Gündem

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