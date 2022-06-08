Kent Konut A.Ş.’ye 94 bin 200 metrekare orman işletme hakkı teklifi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında 110 gündem maddesi için toplanacak. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek meclis yarın saat 15.00’te başlayacak.

SUNUM İLE BAŞLAYACAK

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın Müdür ve üstü unvanlı personelin atanmasına ilişkin bilgi sunumu ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Azerbaycan’ın Bakü kentinde gerçekleştirilenTEKNOFEST festivali ile ilgili bilgi sunumu ile başlayacak mecliste Körfez Hacıosman Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi adresinde bulunan taşınmazın araç park yeri olarak kullanılmak üzere kiralanması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi ile Darıca İlçesi, Bayramoğlu Mahallesi, Zübeyde Hanım Caddesi No:41 adresinde bulunan, Darıca Bayramoğlu Tatil Köyü Tesisi’nin, belirlenecek aylık kira bedeli ve süresi üzerinden Sosyal Tesis olarak kullanılmak üzere AntikkapıA.Ş.’ye işletilmesinin devredilmesi gündeme gelecek.

DOĞU KIŞLA’DAKİ TAHSİS KALDIRILIYOR

İzmit Doğu Kışla Park Alanı’nda bulunan tek katlı binanın Kocaeli Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğü adına yapılan tahsisin kaldırılması, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Proje Hazırlama Hizmet işinin ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına yetki verilmesi ile birlikte ihale süreci başlayacak. Kartepe Belediyesi, Ketenci Mahallesi, Ketenciler Kültür Evi yapım işinin, Büyükşehir Belediyesi ile Ortak Hizmet Projesi kapsamında değerlendirilmesi ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına protokol imzalama yetkisi verilmesi görüşülecek.

DİP ÇAMURU TEMİZLENMESİ İŞİ İÇİN İHALE YETKİSİ

İzmit Körfezi Doğu Baseninde Yer Alan Dip Çamuru Temizlenmesi İşi” ihalesinin Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri yöntemiyle yapılabilmesi için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi, Derince ve Körfez Belediyeleri, İbni Sina ve Yavuz Sultan Mahalleleri ile Yavuz Sultan Selim, Esentepe, Kuzey ve Fatih Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Kaşkaldere Kavşağı Düzenleme Projesinin planlara aktarılmasına ilişkin imar planı değişikliği mecliste gündeme gelecek.

KORUMA KLOR FABRİKASI İSKELE UZATMA TALEBİ GÜNDEMDE

Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, imar planı paftaları, ‘’Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’’ sınırları dahilinde hazırlanan imar planı değişikliği, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde muhtelif alanlarda mekanik otopark yapım işi doğrultusunda hazırlanan imar planı değişikliği ve İzmit ve Derince Belediyeleri İlave İskele Alanı imar planı revizyonu ile ilgili raporunda Koruma Klor fabrikasının iskele uzatma projesi görüşülecek.

KENT KONUT A.Ş.’YE DEVREDİLECEK

Karamürsel Belediyesi, Kızderbent Mahallesi Enerji İletim Hattının planlara işlenmesini içeren nazım imar plan değişikliği, Derince Belediyesi, Çenedağ ve Deniz Mahallesi imar planı paftaları, Derince Limanı D100 Bağlantı Yolu Kavşak Kesin Projesi’nin planlara işlenmesi yönelik hazırlanan imar planı değişikliği ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, belediyeye "Kazı Fazlası Malzeme Depolama Alanı" dolgu işlemi için kesin izin verilen İzmit İlçesi, Alikahya Mahallesi sınırlarında kalan 37 bin 74,10 metrekarelik ormanlık alanın işletim hakkının, Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi ve aynı başkanlığın belediyeye rehabiliteye Hazırlık Maksatlı Dolgu işlemi için Bakanlık Makamı tarafından kesin izin verilen İzmit İlçesi, Sepetçi Mahallesi sınırlarında kalan 57 bin 126,25 metrekarelik ormanlık alanın işletim hakkının Kent Konut A.Ş.’ye devredilmesi görüşülecek.

KÖRFEZ VE DERİNCE BELEDİYESİ’NİN EK ÖDENEK TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

İzmit Mehmetalipaşa Mahallesi Beş katlı Betonarme İşyeri ve Arsası nitelikli taşınmazın, zemin kat 1 no.lu, zemin kat 2 no.lu, 1.kat 3 no.lu, 2.kat 4 no.lu ve 3. kat 5 no.lu bağımsız bölümlerinin hizmet binası olarak kullanılmak üzere belediye adına satın alınması, Milli Savunma Bakanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapılması için Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamına yetki verilmesi ile Körfez Belediyesi ve Derince Belediyesi’ne ek ödenek oluşturulması teklifi gündeme gelecek.