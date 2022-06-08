Derince’de büyük temizlik  

5 Haziran Dünya Çevre Günü ile başlayan Türkiye Çevre Haftası’nın bir parçası olarak 8 Haziran Marmara Denizi Günü, tüm çevre kıyı illerinde etkinliklerle kutlandı. Marmara Denizi’ne kıyısı olan kentlerin organize ettiği etkinlikler kapsamında Derince Belediyesi de bir program düzenledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ev sahipliğinde Harikalar Sahili’nde gerçekleşen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, TEMA Vakfı Derince Temsilcisi Zehra Genç, başkan yardımcıları, belediye ve kaymakamlık daire müdürleri, çevre gönüllüleri, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MARMARA DENİZİ

“Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı” içerisinde Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik olarak düzenlenen etkinlikler kapsamında sahilde çevre temizliği yapıldı. Dalgıçlarla dip temizliğinden öğrencilerle sahil temizliğine, atıksız yürüyüş etkinliklerinden sergilere kadar birçok alanda gerçekleştirilen uygulamalar #MarmaraHepimizin ve #BirlikteTemizTutalım etiketleriyle sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de etkinlikte çevre faktörünün önemine vurgu yaparak, “Marmara Denizi, bölgemizin ve ülkemizin incisi, milli değerimizdir” dedi.