Kocaelispor'un gider tablosu açıklandı

Bu süreçte yerli futbolculara 27 milyon 377 bin, yabancı futbolculara 24 milyon 483 bin, teknik ekibe 3 milyon 900 bin ödeme yapıldı. Sezon boşunca ödenen prim miktarı ise 3 milyon 395 bin TL olarak açıklandı. Yerli futbolcu transferinde menajerlere hiçbir ücret ödenmezken, yabancı transferlerde ödenek rakamın ise 1 milyon 717 bin TL olduğu belirtildi.

SGK VE PERSONEL BORCU YOK

Toplam tahakkuk eden vergi miktarının 3 milyon 107 bin TL olduğu, bunun 2 milyon 632 bininin ödendiğini, kalan borcun 475 bin TL olduğu ilan edildi. SGK prim ödemelerinde tahakkuk eden rakamın 2 milyon 492 bin TL olduğu, tamamının ödendiği belirtildi. Personel hak edişinin 3 milyon 780 bin TL olduğu, tümümün ödendiği de açıklandı.

Yerli futbolcu harcamaları:

Peşinat ücretleri: 16.575.000 TL

Maaş ücretleri: 3.795.000 TL

Maç başı ücretleri: 5.057.000 TL

Menajerlik ücreti: 0 TL

Bonservis ücreti: 2.950.000 TL

Yabancı futbolcu harcamaları:

Peşinat ödemeleri: 7.044.000 TL

Maaş ücretleri: 12.372.000 TL

Maç başı ücretleri: 1.950.000 TL

Menajerlik ücretleri: 1.717.000 TL

Teknik ekip harcamaları:

Peşinat ödemesi: 700.000 TL

Maaş ödemesi: 3.200.000 TL

Prim harcamaları:

Prim ücreti: 3.395.000 TL