08 Haz 2022 - 15:54- Spor G: 08 Haz 2022 - 15:59

Kocaelispor'un gider tablosu açıklandı

Kocaelispor yönetimi kamuoyunda en çok merak edilen mali tabloyla ilgili bilgilendirme yaptı. 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında futbolcu, teknik adam ve personeller için ödenen rakamlar ilan edildi.
Kocaelispor'un gider tablosu açıklandı mask

Bu süreçte yerli futbolculara 27 milyon 377 bin, yabancı futbolculara 24 milyon 483 bin, teknik ekibe 3 milyon 900 bin ödeme yapıldı. Sezon boşunca ödenen prim miktarı ise 3 milyon 395 bin TL olarak açıklandı. Yerli futbolcu transferinde menajerlere hiçbir ücret ödenmezken, yabancı transferlerde ödenek rakamın ise 1 milyon 717 bin TL olduğu belirtildi.

SGK VE PERSONEL BORCU YOK

Toplam tahakkuk eden vergi miktarının 3 milyon 107 bin TL olduğu, bunun 2 milyon 632 bininin ödendiğini, kalan borcun 475 bin TL olduğu ilan edildi. SGK prim ödemelerinde tahakkuk eden rakamın 2 milyon 492 bin TL olduğu, tamamının ödendiği belirtildi. Personel hak edişinin 3 milyon 780 bin TL olduğu, tümümün ödendiği de açıklandı.

Yerli futbolcu harcamaları:

Peşinat ücretleri: 16.575.000 TL

Maaş ücretleri: 3.795.000 TL

Maç başı ücretleri: 5.057.000 TL

Menajerlik ücreti: 0 TL

Bonservis ücreti: 2.950.000 TL

Yabancı futbolcu harcamaları:

Peşinat ödemeleri: 7.044.000 TL

Maaş ücretleri: 12.372.000 TL

Maç başı ücretleri: 1.950.000 TL

Menajerlik ücretleri: 1.717.000 TL

Teknik ekip harcamaları:

Peşinat ödemesi: 700.000 TL

Maaş ödemesi: 3.200.000 TL

Prim harcamaları:

Prim ücreti: 3.395.000 TL

08 Haz 2022 - 15:54 - Spor

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