Kocaelispor'un gider tablosu açıklandı

Bu süreçte yerli futbolculara 27 milyon 377 bin, yabancı futbolculara 24 milyon 483 bin, teknik ekibe 3 milyon 900 bin ödeme yapıldı. Sezon boşunca ödenen prim miktarı ise 3 milyon 395 bin TL olarak açıklandı. Yerli futbolcu transferinde menajerlere hiçbir ücret ödenmezken, yabancı transferlerde ödenek rakamın ise 1 milyon 717 bin TL olduğu belirtildi.
SGK VE PERSONEL BORCU YOK
Toplam tahakkuk eden vergi miktarının 3 milyon 107 bin TL olduğu, bunun 2 milyon 632 bininin ödendiğini, kalan borcun 475 bin TL olduğu ilan edildi. SGK prim ödemelerinde tahakkuk eden rakamın 2 milyon 492 bin TL olduğu, tamamının ödendiği belirtildi. Personel hak edişinin 3 milyon 780 bin TL olduğu, tümümün ödendiği de açıklandı.
Yerli futbolcu harcamaları:
Peşinat ücretleri: 16.575.000 TL
Maaş ücretleri: 3.795.000 TL
Maç başı ücretleri: 5.057.000 TL
Menajerlik ücreti: 0 TL
Bonservis ücreti: 2.950.000 TL
Yabancı futbolcu harcamaları:
Peşinat ödemeleri: 7.044.000 TL
Maaş ücretleri: 12.372.000 TL
Maç başı ücretleri: 1.950.000 TL
Menajerlik ücretleri: 1.717.000 TL
Teknik ekip harcamaları:
Peşinat ödemesi: 700.000 TL
Maaş ödemesi: 3.200.000 TL
Prim harcamaları:
Prim ücreti: 3.395.000 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.