Sude'nin ölümünde erkek arkadaşına ev hapsiyle tahliye

İzmit’te geçtiğimiz yılın Ağustos ayında erkek arkadaşının evinde başından vurulmuş halde bulunan 18 yaşındaki Sude Akarsu, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, Akarsu burada yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Aynı gün olay sırasında evde olduğu öğrenilen Sude Akarsu’nun erkek arkadaşı Onur Ö. (29) ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Soruşturmayı derinleştiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından Onur Ö. gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tahliye kararı çıktı

Bugün Sude Akarsu’nun şüpheli ölümüyle ilgili ilgili Kocaeli Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, şüpheli Onur Ö. hakkında tahliye kararı çıktı. Karara göre isnat edilen suçun vasfı ve mahiyetinin değişme ihtimali, karara doğrudan etki edecek tanıkların tamamının dinlenmiş olması, delillerin karartılması ihtimalinin ortadan kalkmış olması sebebiyle şüpheli Onur Ö. hakkında aile konutunu terk etmeme ve yurtdışına çıkış yasağı konularak cezaevinden tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi ise 6 Ekim 2022 olarak belirlendi.

İntihar ettiğine inanmıyorum

Kararın ardından Kocaeli Adliyesi önünde karara tepki gösteren Sude Akarsu’nun annesi Emine Akarsu, “Ben kızımın intihar ettiğine inanmıyorum. Benim kızım o tetiğe bastıysa da mecbur bırakıldığı için bunu yapmıştır. Tüm deliller toplanmadan bu kişiyi ev hapsine aldılar, serbest bıraktılar. Bu hiç adil değil. Bu davanın daima peşinde olacağım. Bu davanın peşini bırakmayacağım hiçbir zaman. Kızımın yanındayım” dedi.

Karar hukuka aykırı

Kararın hukuka ve vicdanlara aykırı olduğunu belirten Akarsu ailesinin avukatı Eray Akbal ise, “Geçtiğimiz Ağustos ayında şüpheli bir ölümle Sude Akarsu’yu kaybettik. Bugün soruşturmanın ilk duruşmasını gördük. Bu duruşmada bütün kadın cinayetlerinden alışık olduğumuz haliyle bir suçlama durumuyla karşı karşıya geldik. Bütün bunlar mücadelemizi etkilemeyecek. Biz ailesinden aldığımız güçle bu davayı sürdüreceğiz. Biz bu durumlara alışkınız. Üzerimizde bir hınçla bundan sonraki duruşmaları sürdüreceğiz. Henüz deliller toplanmamasına rağmen ve savcının bu duruşmada mütalaasında kasten öldürme şüphesi bulunmasına rağmen tahliyesini istemesi hukuka aykırı olduğu gibi vicdanlara da aykırıdır. Bir kişiyi başlangıçta intihara yönlendirme suçuyla yargılayıp ardından kasten öldürme suçuna dönüştürüp tahliye etmeniz sizin hem hukuka hem de vicdanınıza aykırı olur. Bundan sonraki mücadelelerde sanığın öncelikli olarak tutuklu yargılanmasını sağlayacağız. Biz Sude Akarsu’nun intihar ettiğini düşünmüyoruz. Kasten öldürüldüğünü düşüyoruz” dedi.

Mücadeleye devam edeceğiz

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu da duruşmanın ardından Kocaeli Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Kalabalık grup adına konuşan Reyhan Koçak Durmuş, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu olarak, 5 Ağustos 2021’de Onur Öztürk'ün evinde şüpheli şekilde ölü bulunan Sude Akarsu için Kocaeli Adliyesi'ndeyiz. Sude başından ateşli silahla vurulmuş halde bulundu. 2021 kadın cinayeti verilerimize göre, kadınlar en çok ateşli silahla öldürülüyor. 2020 yılı raporumuza göre ise kadınların yüzde 56'sı ateşli silahlarla öldürüldü. Kadın cinayetlerinde önemli bir neden olarak öne çıkan bireysel silahlanmaya karşı da mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Takipçisi olacağız

Durmuş, “Her gün kadınların şüpheli şekilde ölü bulunduğunu görüyoruz. Kadınlar evde başka erkekler varken yüksekten düşüyor, başından vurulmuş halde bulunuyor. Failler kadın cinayetlerini gizleyebileceklerini sanıyorlar. Faillere bu cesareti verenler derneğimize kapatma davası açanlar, İstanbul Sözleşmesinden imzayı geri çekenler, adalet mekanizmalarını etkin işletmeyen yetkililerdir. Devlet yetkililerinin görevi, şüpheli bırakılan her bir kadın cinayetini açığa çıkarmak ve hukuki süreçleri etkin yürütmektir. Bizler hiçbir kadın cinayetini şüpheli bırakmamak için mücadele ediyoruz. Sude Akarsu'nun şüpheli ölümü aydınlatılana kadar da Kocaeli Kadın Meclisi olarak sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte Sude'nin yakınları asla yalnız yürümeyecek” şeklinde konuştu.