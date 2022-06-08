08 Haz 2022 - 17:08- Gündem G: 08 Haz 2022 - 17:09

Şiir ve Edebiyat Evi’ne ziyaretçi akını başladı 

İzmit Belediyesinin yenileyerek şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına hayata geçirdiği Şiir ve Edebiyat Evi, Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun Erasmus Projesi kapsamında ilimizde bulunan misafir öğrencilerini ağırladı 

Şiir ve Edebiyat Evi’ne ziyaretçi akını başladı  mask

Sanat kenti İzmit olma yolunda çalışmalarına bir yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, geride bıraktığımız hafta gerçekleştirilen lansman ile Şiir ve Edebiyat Evi’ni hizmete açmıştı. Hizmete açılmasıyla birlikte sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Şiir ve Edebiyat Evi, önceki gün Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun Erasmus Projesi kapsamında ilimizde bulunan misafir öğrencilerini ağırladı. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Portekiz’den ilimize gelen öğrenciler, rehber eşliğinde öğretmenleriyle birlikte gezdiği İzmit Belediyesinin Şiir ve Edebiyat Evi’ne yoğun ilgi gösterdi.
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08 Haz 2022 - 17:08 - Gündem

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