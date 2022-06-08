Sanat kenti İzmit olma yolunda çalışmalarına bir yenisini ekleyen İzmit Belediyesi, geride bıraktığımız hafta gerçekleştirilen lansman ile Şiir ve Edebiyat Evi’ni hizmete açmıştı. Hizmete açılmasıyla birlikte sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Şiir ve Edebiyat Evi, önceki gün Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun Erasmus Projesi kapsamında ilimizde bulunan misafir öğrencilerini ağırladı. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya ve Portekiz’den ilimize gelen öğrenciler, rehber eşliğinde öğretmenleriyle birlikte gezdiği İzmit Belediyesinin Şiir ve Edebiyat Evi’ne yoğun ilgi gösterdi.
08 Haz 2022 - 17:08- Gündem Güncelleme: 08 Haz 2022 - 17:09
Şiir ve Edebiyat Evi’ne ziyaretçi akını başladı
İzmit Belediyesinin yenileyerek şair ve yazar Ruşen Hakkı anısına hayata geçirdiği Şiir ve Edebiyat Evi, Ertuğrul Gazi İlkokulu’nun Erasmus Projesi kapsamında ilimizde bulunan misafir öğrencilerini ağırladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.