08 Haz 2022 - 17:09- Gündem G: 08 Haz 2022 - 17:10

İstiklal Caddesi’nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor

İzmit Belediyesi, Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme projesi kapsamında İstiklal Caddesi’nde beton serimi çalışmalarına devam ediyor

İstiklal Caddesi’nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor mask
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İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çalışmaların başladığı Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme projesi kapsamında çalışmalar gece gündüz devam ediyor. İstiklal Caddesi’nde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton serimi işlemine başlayan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 


HIZLA İLERLİYOR

Kente katma değer katacak olan Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenleme projesi kapsamında çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren İzmit Belediyesi, mesaisine İstiklal Caddesi’nde devam ediyor. Son olarak ekipler, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir alanda daha beton serimini tamamladı. Kısım kısım ilerleyen çalışmalar neticesinde İstiklal Caddesi’nde beton serimi işlemi aralıksız devam edecek.

08 Haz 2022 - 17:09 - Gündem

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