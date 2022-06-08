İstiklal Caddesi’nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle çalışmaların başladığı Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yenileme projesi kapsamında çalışmalar gece gündüz devam ediyor. İstiklal Caddesi’nde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beton serimi işlemine başlayan ekipler, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kente katma değer katacak olan Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Yeniden Düzenleme projesi kapsamında çalışmalarını gece gündüz demeden sürdüren İzmit Belediyesi, mesaisine İstiklal Caddesi’nde devam ediyor. Son olarak ekipler, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki bir alanda daha beton serimini tamamladı. Kısım kısım ilerleyen çalışmalar neticesinde İstiklal Caddesi’nde beton serimi işlemi aralıksız devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.