Döngel Vadisi Millet Bahçesi’nin ismi “Döngel Mustafa Çakır Millet Bahçesi” oldu

Başiskele Belediyesi 2022 Yılı Haziran Ayı 6. Olağan Toplantısı Başiskele Belediye Başkan Vekili Numan Tonka’nın başkanlığında Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Meclisteki tüm maddeler oy birliğiyle geçerken meclis üyelerinin önergesiyle Döngel Vadisi Millet Bahçesi’nin isminin Döngel Mustafa Çakır Millet Bahçesi olması gündeme alınarak oy birliği ile kabul edildi. 8 gündem maddesinden oluşan Haziran ayı olağan meclis toplantısı soru önergelerinin kabulünün ardından gündem maddelerine geçildi. Meclis toplantısının ilk 4 maddesi İmar Komisyonu’na havale edilirken hibe araç alınması ile ilgili 5. madde de oy birliği ile kabul edildi. Meclis toplantısının 6. maddesi olan İnsan Kaynakları’nın kadro iptal ve ihdas yazısı da oy birliği ile kabul edildi. 7.maddede Emlak İstimlak Müdürlüğünün teklifi İmar Komisyonu’na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis üyelerinin teklifi ile gündeme oy birliği ile alınan, muhalefet meclis üyelerinin de altına imzasını attığı Döngel Vadisi Millet Bahçesi’nin isminin Kurucu Başiskele Belediye Başkanı ve eski Karşıyaka Belde Belediyesi’nin Başkanı merhum Mustafa Çakır’ın isminin verilmesi kararı da oy birliğiyle oylandı. Temmuz ayında tatil yapacak meclisin bir sonraki toplantısının 2 Ağustos Salı günü saat 15.00’da yapılmasına oy birliğiyle karar verilerek toplantı sona erdirildi. Meclis dilek ve temenniler ile kapandı.