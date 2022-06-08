‘’Engeller kafalarda, engelleri kaldırmanın yolu ise yüreklerdedir’’

Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi ŞÛRA Sosyal Politikalar Kurulu tarafından yürütülen Kocaeli Sürdürülebilir Engelsiz Şehir Eylem Planı çalışmaları kapsamında Engelsiz Şehir Şûrası ve Çalıştayı gerçekleştirildi. Engellilik ve Aile, Sosyal Hayat ve Toplumsal Farkındalık, Erişilebilir Kent, Eğitim, İstihdam ve İş Hayatı, Sağlık ve Spor, Kültür ve Sanat, Teknoloji ve Akıllı Uygulamalar, Aktif Yaşlılık konuları öğleden sonra yapılan çalıştayda ayrı salonlarda yapılan toplantılarda konuşuldu.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen Engelsiz Şehir Şurası ve Çalıştayı programına geniş katılım sağlandı. Kocaeli valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammet Hasan Aslan, Kocaeli Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ufuk Koçak, çok sayıda dernek, STK’lar ve belediyelerin yetkili birimleri toplantıya katılım sağladı.

ENGELLERİ DÜŞÜNMEDEN YOLDA OLMAMIZ GEREKİR

Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ufuk Koçak kendi hayatının kısa bir videosunu paylaşarak engellerin aşılabilir olduğunun altını çizdi. Koçak, “Yola çıktığımızdan beri engelsiz şehir şurası dememizin sebebi engelli, sakat, özürlü tabirlerini hiçbir zaman kabul etmedik. Engelli olan kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları, mimari alanlar ve yüreğinde sevgiden mahrum olanlardır. Bu engellerin arkasında kalan bizler de engellenen bireyler oluyoruz. Bu sebepten engelsiz şehir şurası dedik. Her alandan sorunun muhatapları ve çözümleriyle birlikte bugün burada Türkiye’nin ilk engelsiz şehrini inşa etmek için bir araya geldik” dedi.

“DOĞRU STRATEJİLER YAŞAM ALANINI YAŞANABİLİR KILAR”

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammet Hasan Aslan, Engelsiz Şehirler Şurasındaki konuşmasında kentlerin yaşanabilirliği açısından sorunların ve çözüm arayışının önemli olduğunu vurguladı. “Halka sunulan hizmetlerin adil ve eşitlik şartlarıyla sunulması çok önemli bir konudur. Bu konuda gerekli kuruluşlar oluştuğu bellidir. Engelsiz bir kente doğru büyük çalışmalar yapılmakta olduğu takdire şayandır. Avrupa Kentsel Şartı Kentli Hakları Deklerasyonu, yerini eşit erişebilirliliğe ve engelsiz kent yaklaşımına bırakmıştır. Bugün şuramızda ortaya konulacak sorunlar ve çözüm önerileri herkes için eşit yaşanabilir düzeydeki kentlerin tasarımı açısından büyük önem arz etmektedir. Doğru hedef ve stratejiler yaşam alanlarını daha yaşanabilir kılmaktadır. Engelsiz kentler doğru yaşanabilir kılmaktadır” dedi.

DURUP DÜŞÜNMEMİZ GEREKİR BAZEN İŞTE BU YÜZDEN “ŞURA”

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli’de yönetimsel sorumluluk bilincinde olan bir yönetim kadrosu olduğu dile getirerek çalışmalardan ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini sundu. Daha sonra konuşmasını yapan Başkan Büyükakın, “Çeşitli şuralar yaptık, peki bu şu araları neden yaptık? Öncelikleri belirlememiz için zaman zaman durup düşünmemiz gerekiyor, işte şuraları bu sebeple yapıyoruz. Ne yapıyoruz, doğru şeyleri mi yapıyoruz, ilave neler yapılmalı konusunda sadece bir daire başkanlığı bunun için çalışıyor. Bugünkü şurada onlardan bir tanesini meselenin tarafları ile beraber çalışıyoruz. Engellilere ne yapılması gerektiğini bizzat yaşayanlarla birlikte oturup konuşup karar vermek gerekli. Mükemmelin peşinde koşup en iyisi olsun diye koşarsanız iyiden de olursunuz” diye konuştu.

“KORKULARIMIZI AŞMALIYIZ”

Başkan Büyükakın, “İyiye doğru gitmeye çalışıyoruz çalışmalıyız önemli olan yola çıkmaktır. Sözler gider, konuşulanlar unutulur. Biz tekrar tekrar aynı şeyleri konuşuruz. Bazı engeller doğal yapısı gereği öyle engellerdir. Doğal engeller ile doğal olmayanların nasıl kaldırılacağını çalıştayda konuşacağız. Engel insan kafasının içindedir, buradaki engelleri kaldırmalıyız. Daha az engel yaratmalıyız. Bazen korkularımızı yenmemiz gerekiyor. Korkularımızı yendiğimizde başarı gerçekleşecektir” dedi.

‘’HİZMETLERİMİZ AVRUPAYI KISKANDIRACAK’’

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında, Hizmetlerimiz Avrupa ülkelerini kıskandıracak şekilde’’ vurgusunu yaptı. Vali Yavuz, ‘’Kocaeli’de engellilerimize en güzel hizmeti vermeye çalışıyoruz. Yapılan çalışmalar Avrupa ülkelerini kıskandıracak haldedir. Biz valilik olarak engelli bireylerimiz için gönüllülük projeleri gerçekleştiriyoruz. Ben ve eşim, 10 bin 500 ailemizi ziyaret ettik. Kocaeli’de yapılan hizmetler Türkiye’ye model olacaktır. İhtiyaç ve sorunları biliyoruz, bir buçuk milyona yakın insanın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız çok kıymetli çalışmalar yapıyor. Bu şurada sorunları nasıl çözeriz onu konuşacağız” dedi.