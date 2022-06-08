08 Haz 2022 - 17:45- Asayiş G: 08 Haz 2022 - 17:51

Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara kalkıştı

Kartepe'de hap içerek intihar girişiminde bulunan N.Ç. adlı kadın, polise verdiği ifadede, cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Gözaltına alınan 4 çocuk babası S.Ç. (48) ise suçlamaları kabul etmedi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara kalkıştı mask

Olay, dün gece Kartepe ilçesinde meydana geldi. Hap içerek intihar girişiminde bulunan N.Ç. isimli kadın, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç.'nin tedavisinin ardından polis, ifade aldı. N.Ç., hastane polisine, S.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. N.Ç.'nin hastanede tedavisi devam ederken, S.Ç. de gözaltına alındı. Kartepe Belediyesi'nde birim müdürü olan, 4 çocuk babası S.Ç. ise ifadesinde N.Ç. ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürerek, cinsel saldırı iddiasını kabul etmedi. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

08 Haz 2022 - 17:45 Kocaeli/ Kartepe- Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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