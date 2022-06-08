Olay, dün gece Kartepe ilçesinde meydana geldi. Hap içerek intihar girişiminde bulunan N.Ç. isimli kadın, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ç.'nin tedavisinin ardından polis, ifade aldı. N.Ç., hastane polisine, S.Ç.'nin cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. N.Ç.'nin hastanede tedavisi devam ederken, S.Ç. de gözaltına alındı. Kartepe Belediyesi'nde birim müdürü olan, 4 çocuk babası S.Ç. ise ifadesinde N.Ç. ile gönül ilişkisi olduğunu öne sürerek, cinsel saldırı iddiasını kabul etmedi. S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
08 Haz 2022 - 17:45- Asayiş Güncelleme: 08 Haz 2022 - 17:51
Cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla intihara kalkıştı
Kartepe'de hap içerek intihar girişiminde bulunan N.Ç. adlı kadın, polise verdiği ifadede, cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Gözaltına alınan 4 çocuk babası S.Ç. (48) ise suçlamaları kabul etmedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.