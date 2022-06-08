Kocaeli’nde Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı

Kocaelispo’da kaleci Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı. Sezon başında Kocaelispor kadrosuna katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Korcan Çelikay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Korcan Çelikay’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.
34 yaşındaki kaleci, bu sezon çıktığı 20 maçta 25 gol yemiş ve performansıyla ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.