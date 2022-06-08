08 Haz 2022 - 19:40- Spor G: 08 Haz 2022 - 19:41

Kocaeli’nde Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı

Kocaelispor’da kaleci Korcan Çelikay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Kocaeli’nde Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı mask
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Kocaelispo’da kaleci Korcan Çelikay ile yollar ayrıldı. Sezon başında Kocaelispor kadrosuna katılan tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Kocaelispor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Korcan Çelikay’ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Korcan Çelikay’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

34 yaşındaki kaleci, bu sezon çıktığı 20 maçta 25 gol yemiş ve performansıyla ciddi eleştirilere maruz kalmıştı.

08 Haz 2022 - 19:40 İHA Kocaeli- Spor

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