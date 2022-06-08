Yazar kasadan 2 bin lira hırsızlığı kamerada

Olay, Ömerağa Mahallesi Fethiye Caddesi'nde, Tezcan İlkan'ın sahibi olduğu kozmetik ürünleri dükkanında meydana geldi. İlkan, yan taraftaki komşusuna gittiği sırada kimliği belirsiz kişi, iş yerine girerek yazar kasaya yöneldi. Buradaki 2 bin lirayı çalan şüpheli, dükkandan ayrılarak kaçtı. İş yerine kısa süre sonra dönen İlkan, kasanın açık olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Dükkana gelip, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.