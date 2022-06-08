Dilovalı öğrencilerin tablet bilgisayar mutluluğu

5. sınıf öğrencilerine tablet dağıtım töreni Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Törene Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Nail Ekiz, Dilovası Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, meclis üyeleri, STK temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜNDEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Tablet dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, “Dilovası Belediye Başkanımız’ın özverili çalışmaları, eğitime olan sevdası ile daha önce 10 bin tableti ilçemizdeki öğrencilerimize dağıtmıştık. Şimdi de ilçemizde eğitim gören 5. Sınıf öğrencilerimizin tamamına verilmek üzere yaklaşık 1000 tabletin dağıtımında bir aradayız. Başkanımız Hamza Şayir’e eğitime sundukları katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu kıymetli katkılar ile ilçemizde ki eğitim seviyesi her geçen gün yükselmektedir” dedi.

ÖNCELİĞİMİZ HER ZAMAN EĞİTİM

Törende konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ise, “Göreve geldiğimiz günden bu yana varımızla, yoğumuzla her zaman eğitime destek olmaya ve çocuklarımızın en iyi eğitimi alabilmeleri için çalıştık. Ülkemiz için, Dilovamız için, geleceğimiz için en önemli önceliğimiz eğitimdir dedik. Pandemi süreci ile, artan teknoloji çağında ilçemizde ki yaklaşık 10 bin öğrencimize tablet dağıtarak hem eğitimlerine hemde teknolojiye ulaşmalarını hedefledik. Bilişim çağında hızlı bilgiye ulaşabilmek için teknolojiyi kullanabiliyor olmamız lazım.

ÖĞRENCİLERİMİZE IŞIK OLACAK

İnşallah hediye ettiğimiz bu tabletler, çocuklarımıza ışık olurken, bir nebze olsun eğitimlerine katkı sağlayarak, zorlukları kolaylaştıracaktır. Tablet bilgisayarları tüm öğrencilerimize hayırlı olsun. Bizler; bugüne kadar olduğu gibi imkanlarımızı seferber etmeye, eğitime, destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

DİLOVASI’NI EĞİTİMDE MARKA YAPMAK İSTİYORUZ

Törende son olarak konuşan Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, “Bu desteklerinden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Dilovası’nı eğitimde marka bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı şimdiden planlıyoruz. Hepimiz biliyoruz ki eğitimle ülkemizin geleceği daha aydınlık olacaktır. Çocuklarımızı daha eğitimli vatanına ve milletine bağlı bireyler olarak yetiştirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki onlar okusunlar” dedi.

Kubilay ayrıca Halk Eğitim kampanyalarını da başlatacaklarını belirterek, vatandaşların bilgi ve becerilerini geliştirmeye çalıştıklarını ifade etti.

ÖĞRENCİLER TABLETLERİNE KAVUŞTU

Konuşmaların ardından, sahneye çıkan bir öğrenci, tüm öğrenciler adına konuşma yaparak emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilere tabletleri, sahnede protokol tarafından verildi. İlk etapta bin öğrenciye yaz tatili öncesinde tablet dağıtılırken, etap etap dağıtımın süreceği öğrenildi.