Fuarın ihalesi için bakanlık bekleniyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 110 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.
UYGUN YAZISI GELDİKTEN SONRA FUAR İHALESİ
İzmit Doğu Kışla Park Alanı’nda bulunan tek katlı binanın Kocaeli Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğü adına yapılan tahsisin kaldırılmasında oy birliği sağlandı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Proje Hazırlama Hizmet işinin ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına yetki verilmesi hakkında CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Projenin ihalesiyle alakalı bir süreç var mı?” sorusu üzerine Büyükakın, “Bakanlıktan uygun yazısı geldikten sonra, gelir gelmez biz bu yetkiyi almış olursak bir an önce ihale sürecini hazırlarız. Önce bakanlıktan yazı gelsin, sonra meclise sokalım dediğinde zaman kaybı olacak” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.