09 Haz 2022 - 15:25- Siyaset G: 09 Haz 2022 - 15:28

Fuarın ihalesi için bakanlık bekleniyor!

Kocaeli Fuarı’nın ihale edilmesi için başkanlık makamına yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Büyükakın, “Bakanlıktan uygun yazısı geldikten sonra, gelir gelmez biz bu yetkiyi almış olursak bir an önce ihale sürecini hazırlarız” dedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Fuarın ihalesi için bakanlık bekleniyor! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı birinci oturumu bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirilen mecliste 110 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.

UYGUN YAZISI GELDİKTEN SONRA FUAR İHALESİ

İzmit Doğu Kışla Park Alanı’nda bulunan tek katlı binanın Kocaeli Valiliği-İl Emniyet Müdürlüğü adına yapılan tahsisin kaldırılmasında oy birliği sağlandı. Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi Proje Hazırlama Hizmet işinin ihale edilerek hizmet alımı yöntemiyle sürdürülmesi için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına yetki verilmesi hakkında CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, “Projenin ihalesiyle alakalı bir süreç var mı?” sorusu üzerine Büyükakın, “Bakanlıktan uygun yazısı geldikten sonra, gelir gelmez biz bu yetkiyi almış olursak bir an önce ihale sürecini hazırlarız. Önce bakanlıktan yazı gelsin, sonra meclise sokalım dediğinde zaman kaybı olacak” dedi. Madde, oy çokluğuyla kabul edildi.

09 Haz 2022 - 15:25 - Siyaset

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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