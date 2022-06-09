Öztekin Kaşukçi Büyükşehir’de daire başkanı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı birinci birleşimi bugün Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştiriliyor. 110 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlanacağı meclis toplantısı Başkan Tahir Büyükakın yönetiminde gerçekleştiriliyor. Meclisin başında daire başkanı atamasıyla ilgili meclise bilgi verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam ofisinin başındaki isim olan İŞKUR eski İl Müdürü Öztekin Kaşukçi’nin daire başkanı olarak ataması yapıldı. Ancak Kaşukçi’nin başkanlık yapacağı daire henüz kurulmadı. Kısa süre içerisinde teknik detaylar çözüldükten sonra Öztekin Kaşukçi Büyükşehir uhdesinde kurulacak yeni dairede başkanlık görevini yürütecek.

ÖZTEKİN KAŞUKCİ KİMDİR?

1964 Kars Digor doğumlu olan Öztekin Kaşukci 1976 yılında ailesiyle Kocaeli’ye taşındı. Orta öğretim ve liseyi Derince’de bitiren Kaşukci, Anadolu Üniversitesi İşletme mezunu oldu. Kamu Yönetimi dalında yüksek lisansa devam Kaşukci, Edirne, Bursa, Bartın ve Gebze’de İŞKUR Şube Müdürlüğü yaptı. Ardından 2008-2009 yıllarında Samsun İŞKUR İl Müdürü ve ardından Kocaeli İl Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Öztekin Kaşukçi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İstihdam Ofisi Başkanlığı görevinde bulundu.