İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi 1. yaşında



Alzheimer hastalarının hayatla bağını kuvvetlendirirken yakınlarına da destek olan İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi bir yılı geride bıraktı. Geçtiğimiz yıl hizmete giren Alzheimer Yaşam Evi, bir yıl içerisinde çok sayıda vatandaşa hizmet verir duruma gelirken, kurum ve kuruluşlardan da yüzlerce ziyaretçiyi ağırladı.



HASTA VE YAKINLARINA DESTEK VERİLDİ

Tüm Kocaeli’den başvuru alan Alzheimer Yaşam Evi, bir yıl içerisinde 46 vatandaşa psiko-motor beceri çalışmaları, bahçe uğraşları, kültürel etkinlikler, fiziksel/zihinsel aktiviteler, kuşaklararası etkinlikler ve sosyalizasyonu korumaya yönelik birçok konuda destek sağladı. Hastalara yönelik çalışmaların dışında hasta yakınlarına yönelik de faaliyet yürütülen Alzheimer Yaşam Evi’nde bireysel görüşmeler ve grup toplantıları uzman psikolog tarafından gerçekleştirildi. Özellikle “Alzheimer Hastalığı ile Kaliteli Yaş Alma” konusunda sağlanan psiko-sosyal destek hasta yakınlarından büyük ilgi gördü.



NÖROLOJİ ANA BİLİM DALI ORTAKLIĞINDA

Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı ile iş birliğiyle yıl boyunca başvuru yapan vatandaşların uygunluk durumları değerlendirilirken Alzheimer Yaşam Evi’nin işleyişi, değerlendirme toplantıları ve bilgilendirici seminerler konusunda aktif destek alındı. Alzheimer Yaşam Evi’nin çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten KOÜ Nöroloji Ana Bilim Dalı akademik kadrosu, Alzheimer Yaşam Evi’nde düzenlenen etkinliklere katılımcı ve konuşmacı olarak da destek sağladı.



TÜRKİYE ALZHEİMER DERNEĞİ’NDEN TAM DESTEK

Alzheimer Yaşam Evi’ni ziyaret eden Türkiye Alzheimer Derneği, yürütülen çalışmalara her türlü desteği sağlayacağını ifade etti. Türkiye Alzheimer Derneği düzenlediği tüm eğitim programlarına İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi’ni dahil ederken, dernek tarafından düzenlenen Dijital Çay Saati programında Alzheimer Yaşam Evi personeli konuşmacı olarak yer aldı.



ZİYARETÇİLERİN GÖZDESİ OLDU

Alzheimer Yaşam Evi, yıl içerisinde kurum ve kuruluş, siyasi parti ve dernekler tarafından birçok defa ziyaret edilirken aynı zamanda Alzheimer Yaşam Evi hakkında bilgi almak isteyen binlerce vatandaşa kapılarını açtı. Alzheimer Yaşam Evi’nde, Kuşaklararası Buluşma Etkinlikleri kapsamında birçok ortaokul, lise ve üniversite öğrencisiyle hoş sohbetler ve etkinlikler gerçekleştirilirken tüm yaş gruplarıyla paylaşımlarda bulunuldu.



FARKINDALIK ÇALIŞMALARIYLA ÖRNEK OLDU

Çalışmalar kapsamında Alzheimer Yaşam Evi’nde ve kentin farklı noktalarında Alzheimer-Demans hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sayısız seminer ve eğitim programları düzenlendi. Kent merkezinin işlek noktaları ve AVM’lerde Alzheimer-Demans hastalığı hakkında farkındalık oluşturarak daha fazla kişiye ulaşabilmek adına tanıtıcı ve eğitici stantlar kuruldu.