Faruk Akkoyun: Kırkpınar şampiyonluğuna çok uzak değiliz

Geçen yılın Kırkpınar Güreşleri üçüncüsü, son olarak Seka Park Gürelleri’nin ayakta alkışlanan pehlivanı Faruk Akkoyun, Kırkpınar şampiyonluğuna çok uzak olmadıklarını ifade etti.

HERKESİ KÖRFEZ’E BEKLİYORUZ

Pazar günkü Körfez Taşköprü Güreşleri’nin önemine vurgu yapan Faruk Akkoyun şu ifadelere yer verdi: Seka Park Güreşleri’nde kendi seyircimin önünde mücadele ettim. Derece elde etmek benim için çok önemliydi ancak son derece ağır ve yorucu güreşlerin ardından son 4’e kalamadım. Pazar günü ise Taşköprü’deyiz. Tüm başpehlivanlar Körfez’e gelecek ve bir bakıma Kırkpınar’ın provası olacak.

ÇOK ŞANSLIYIZ

Körfez’de de elimizden geleni yapacağız. Tüm vatandaşlarımızı Körfez Taşköprü Güreşleri’ne bekliyoruz. Kocaelili güreşçiler olarak da şanslıyız. Çünkü burada sıradan güreşler olmuyor. Seka Park elit güreşler arasında yer aldı. Taşköprü, Hünkar Çayırı, Hergeleci İbrahim, geçmişte de Gölcük ve Karamürsel’de harika organizasyonlar oldu. Aziz Kocaeli halkı da güreşleri çok seviyor ve bizleri yalnız bırakmıyor. Sabahtan akşama kadar bizleri alkışlıyor. Sağ olsunlar, var olsunlar…

MİMARI BÜYÜKAKIN’DIR

Çok iyi başpehlivanlarımız var ancak bir türlü birleşemiyorduk. Tahir Büyükakın başkanımız başpehlivanları bir araya getirdi. Güreşçiler olarak çok iyi ağırlanıyor ve çok geniş imkanlardan faydalanıyoruz. Bize karşı gösterilen bu lütuf ve emeklerin karşılığında bizim de elimizden gelenin en iyisini yapmamız lazım. Bu harika ortamın mimarı Tahir Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim. İddialı konuşmak istemiyorum ancak Kırkpınar şampiyonluğuna çok uzak değiliz. İnşallah bu yıl başarırız.